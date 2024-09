काम के बोझ ने ले ली लड़की की जान, मामले की जांच में जुटी केंद्र सरकार; मां ने लेटर लिख बताई आपबीती

दुनिया का हर शख्स अपनी पसंद की नौकरी करने के लिए क्या कुछ नहीं करता. अपनी मनपंसद नौकरी पाने के लिए हर इंसान जी-तोड़ मेहनत करता है. काफी जद्होजह्द और मशक्कत के बाद इंसान बड़ी मुश्किल से दूसरों से आगे निकलकर किसी तरह नौकरी पाता है. लेकिन आलीशान ऑफिस की चारदीवारी के अंदर की दुनिया का काला सच कुछ और ही है. जो इंसान को तब पता चलता है जब वो वहां पहुंच जाता है. चमचमाते ऑफिस का काम बोझ कई बार इंसान की जान ले लेता है. कुछ ऐसा ही हुआ यूके की प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young India) यानी EY में काम करने वाली एक लड़की के साथ भी. दरअसल टॉक्सिक वर्क कल्चर और वर्क लोड में आकर लड़की की मौत हो गई. बच्ची की मौत का सदमा झेल रही उसकी मां ने कंपनी के नाम लेटर लिखा है, जिसे पढ़ हर किसी की आंखे नम हो जाएगी.

Deeply saddened by the tragic loss of Anna Sebastian Perayil. A thorough investigation into the allegations of an unsafe and exploitative work environment is underway. We are committed to ensuring justice & @LabourMinistry has officially taken up the complaint.@mansukhmandviya https://t.co/1apsOm594d