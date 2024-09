VIDEO: ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम में शख्स ने कर दिया ऐसा काम, कंपनी को हुआ लाखों का नुकसान

कर्नाटक के कलबुर्गी में 26 वर्षीय एक युवक को उसकी बाइक से जुड़ी समस्या का समाधान न होने पर ओला इलेक्ट्रिक शोरूम पहुंचकर वहां मौजूद कई दोपहिया वाहनों में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी मोहम्मद नदीम बाइक में समस्या की शिकायत लेकर कई बार शोरूम गया था, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ था.

Karnataka: A customer set an Ola showroom in Kalaburagi on fire after facing issues with the ongoing service of his new bike.



Following a verbal argument with the showroom owner yesterday evening, he set the showroom on fire. A case has been registered at Kalaburagi Chowk… pic.twitter.com/AItGyakP4f