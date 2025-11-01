LIVE आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी पर मची भगदड़, 9 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

आंध्र प्रदेश के मंदिर में एकादशी के अवसर पर बड़ा हादसा हुआ है. श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं.

जहां-तहां बेसुध पड़े श्रद्धालु

भगदड़ के बाद मंदिर के अंदर का मंजर रूह कंपाने वाला है. मंदिर के अंदर के कुछ वीडियो सामने आए हैं. इनमें नजर आ रहा है कि लोग बेसुध पड़ हुए हैं. इनमें ज्‍यादा महिलाएं हैं, जो एकादशी पर पूजा के लिए मंदिर में पहुंची थीं. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं. एक वीडियो में दो महिला श्रद्धालु मंदिर परिसर में गिरी हुई हैं. कुछ श्रद्धालु सीपीआर देकर उनकी सांसें लौटाने की कोशिश कर रहे हैं. मंदिर परिसर में सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है. एक और दिल दहलाने वाले वीडियो में बच्चा बेसुध पड़ा है. एक महिला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है.

सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले- हृदयविदारक घटना

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ और मौतों पर दुख जताया है. सीएम एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में ये हृदयविदारक घटना हुई है. उन्होंने पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है. सीएम ने कहा कि प्रशासन को सभी पीड़ितों और घायलों को तुरंत मदद करने का आदेश दिया गया है.

मंदिर में एकादशी पर थी भारी भीड़

बताया जा रहा है कि वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी की पूजा हो रही थी और वहां काफी भीड़ थी. बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुछ लोगों की मौत भी हुई है. हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से मौत की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.