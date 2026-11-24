आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिसे से एक्सीडेंट का एक भयावह मामला सामने आया है. मंगलवार तड़के भोगपुरम मंडल में सुंदरपेट गांव के पास, सड़क पर दौड़ रही एक महिंद्रा थार खड़े टैंकर से टकरा गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. हादसा नेशनल हाईवे 16 पर हुआ. तेज रफ्तार SUV सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा टकराई. इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल यात्री ने बाद में दम तोड़ दिया. इस तरह 5 लोगों की मौत हो गई.

खड़े टैंकर से जा टकराई पीछे से आई थार

हादसे की सूचना पर विजयनगरम पुलिस अधीक्षक एआर. दामोदर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया. पुलिस और अन्य लोगों ने मिलकर क्रेन की मदद से बुरी तरह क्षतिग्रस्त थार में फंसे मृतकों को बाहर निकाला. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

सड़क किनारे क्यों खड़ा था टैंकर, हो रही जांच

पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस अब सड़क किनारे टैंकर को खड़ा करने और ड्राइवर के थके होने की संभावना जैसे एंगल से जांच कर रही है.हाालांकि अब तक हादसे की सही वजह का पता नहीं चल पाया है. इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है.

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