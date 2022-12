"दो राष्ट्रपिता..." : PM नरेंद्र मोदी को अमृता फडणवीस ने बताया "नए भारत का पिता"

यह पहली बार नहीं है जब अमृता ने पीएम मोदी के लिए इस 'संबोधन' का इस्‍तेमाल किया है. वर्ष 2019 में पीएम मोदी के लिए मैसेज में उन्‍होंने ट्वीट किया था, "हमारे देश के पिता नरेंद्र मोदी जी को जन्‍मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, जो हमें समाज की भलाई के लिए लगातार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं. (Wishing the Father of our Country Narendra Modi ji a very Happy Birthday — who inspires us to work relentlessly towards the betterment of the society)"

अपने सोशल मीडिया पोस्‍ट्स और सार्वजनिक बयानों के लिए अकसर चर्चा में रहने वाली अमृता फडणवीस ने इस साल शिवसेना में बगावत के बीच तत्‍कालीन सीएम उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया था. उद्धव को सीएम पद से इस्‍तीफा देना पड़ा था. उन्‍होंने एक ट्वीट (जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था) में लिखा था, "एक था कपटी राजा..". अमृता के 'राजा' के संदर्भ और "था" शब्‍द के इस्‍तेमाल को उद्धव ठाकरे से जोड़कर देखा गया था. शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के महाराष्‍ट्र का मुख्यमंत्री बनने पर अमृता के पति देवेंद्र फडणवीस उप मुख्‍यमंत्री बनाए गए हैं.

