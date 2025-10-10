रियल एस्टेट में 'शहंशाह' का बढ़ता साम्राज्य, जलसा, प्रतीक्षा, जनक के बाद यहां खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी

भारतीय हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्हें हम सभी प्यार से 'बिग बी' कहते हैं, केवल बड़े पर्दे के ही नहीं, बल्कि मुंबई के रियल एस्टेट बाजार के भी एक दिग्गज खिलाड़ी बन चुके हैं. बिग बी के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के करीब अलीबाग में बड़ा निवेश किया है. वहां करीब 6.6 करोड़ रुपये के तीन प्लॉट खरीदे हैं, इसके अलावा बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन ने अलीबाग के मुनवली में 3 प्लॉट खरीदे हैं.

बिग बी ने किया अलीबाग में बड़ा निवेश

बिग बी ने अब अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ मिलकर मुंबई से सटे लग्जरी डेस्टिनेशन अलीबाग में एक बड़ा निवेश किया है. दस्तावेजों से पता चलता है कि बच्चन परिवार ने रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के मुनवली गांव में एक साथ तीन प्लॉट खरीदे हैं. संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने कुल 6.59 करोड़ रुपये की कीमत पर तीन प्लॉट खरीदे हैं.

7 अक्टूबर, 2025 को खरीदे तीन प्लॉट

यह बड़ा निवेश 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के प्रोजेक्ट 'ए अलीबाग' फेज-2 का हिस्सा है. ये तीनों भूखंड आपस में जुड़े हुए हैं, जो दस्तावेज सामने आए हैं, वे दिखाते हैं कि ये तीनों प्लॉट एक ही दिन, 7 अक्टूबर, 2025 को पंजीकृत कराए गए हैं. इन तीन सौदों के तहत, बच्चन परिवार ने कुल मिलाकर 888 वर्ग मीटर यानी लगभग 9557 वर्ग फुट जमीन खरीदी है.

ये तीनों भूखंड मुनवली गांव के पास स्थित हैं. दस्तावेजों के अनुसार, इन प्लॉट्स का नंबर 96, 97 और 98 है, तीन प्लॉट अलग-अलग आकार के हैं:

पहला प्लॉट 376 वर्ग मीटर (लगभग 4047 वर्ग फुट) का है

दूसरा प्लॉट 258 वर्ग मीटर (लगभग 2777 वर्ग फुट) का है

और तीसरा प्लॉट 254 वर्ग मीटर (लगभग 2734 वर्ग फुट) का है

अलीबाग बन रहा है सितारों का नया ठिकाना

अमिताभ बच्चन का यह निवेश अलीबाग को बॉलीवुड का नया 'सेलिब्रिटी हब' बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है. मुंबई से जलमार्ग के जरिए आसानी से जुड़ा यह तटीय क्षेत्र अपनी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री नजारों के लिए जाना जाता है. पिछले कुछ समय से, बॉलीवुड के कई बड़े नाम यहां प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा-विराट कोहली के बाद अब बच्चन परिवार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.

यूपी में भी बिग बी ने किया निवेश

अमिताभ बच्चन हमेशा से ही रियल एस्टेट में बड़े और रणनीतिक निवेश के लिए जाने जाते हैं. मुंबई के जुहू में उनके बंगले 'जलसा', 'प्रतीक्षा' और 'जनक' उनकी पहचान का हिस्सा हैं. अलीबाग में यह खरीद, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में खरीदे गए 14.5 करोड़ रुपये के प्लॉट के बाद हुई है.

मुंबई के जुहू में चार बंगले मौजूद

अलीबाग के मुनवली में खरीदी गई यह विशाल जमीन भविष्य में बच्चन परिवार का एक शानदार हॉलिडे होम बन सकती है, या यह सिर्फ एक और सफल निवेश साबित होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. वैसे, बिग बी रियल एस्टेट में लगातार निवेश करते रहे हैं और मुंबई समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में उनकी कई संपत्तियां हैं. मुंबई के जुहू में उनके चार बंगले हैं- जलसा (जहां वह रहते हैं), प्रतीक्षा, जनक, और वत्सा.

इससे पहले, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के पास भी एक 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था, जिसकी कीमत 14.5 करोड़ रुपये बताई गई थी. मुंबई के मुलुंड और बोरीवली जैसे इलाकों में भी उन्होंने कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में निवेश किया है. अब मुंबई से बाहर, अलीबाग जैसे शांत और प्रीमियम इलाकों में भी बिग बी दिलचस्पी ले रहे हैं.