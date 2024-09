जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से अब पर्यटन केंद्र में हुआ तब्दील : अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार से शुरू हो रहे जम्मू-कश्मीर के अपने दो-दिवसीय दौरे रहेंगे. इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव अभियान की भी शुरुआत हो रही है. इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से अब पर्यटन केंद्र में हुआ तब्दील हो चुका है. गृह मंत्री ने लिखा कि मोदी सरकार के तहत जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास का नया दौर शुरू हो रहा है. यह क्षेत्र आतंकवाद के केंद्र से पर्यटन के केंद्र में तब्दील हो गया है, साथ ही शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है. मैं अपने दो दिवसीय दौरे पर जम्मू के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं आज भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन करूंगा और कल कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा.

J&K is witnessing a new era of peace and development under the Modi government. The region has transformed from a terrorist hotspot into a tourist hotspot, with an increase in educational and economic activities.



Leaving for Jammu on my two day visit, where I will launch the…