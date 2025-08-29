अमित शाह को अपना सिर काटकर..., महुआ मोइत्रा के बयान पर BJP ने दर्ज कराया केस

Mahua Moitra on Amit Shah : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी की, जिसको लेकर वो विवादों में घिर गई हैं. टीएमसी सांसद ने अमित शाह के बारे में कहा, अमित शाह को अपना सिर काटकर पीएम मोदी की मेज पर रख देना चाहिए. उनकी इस टिप्पणी के बाद कृष्णानगर कोतवाली थाने में बीजेपी नेता ने शिकायत दर्ज कराई गई है. मिली जानकारी के अनुसार महुआ मोइत्रा ने मंगलवार (26 अगस्त) को पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर ऐसा जवाब दिया, जिससे वह विवादों में घिर गई. टीएमसी सांसद कृष्णानगर में बोल रही थीं, इसी दौरान उन्होंने जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तीखा हमला बोला.

घुसपैठ के मुद्दों पर बोल रहे थे पीएम, ताली बजा रहे थे अमित शाहः महुआ मोइत्रा

महुआ मोइत्रा ने कहा, हमारा बयान बहुत सीधा है. हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए पांच सेनाएं तैनात हैं. जो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के अधीन आती हैं. जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन और घुसपैठ के मुद्दों पर बोल रहे थे, तो पहली पंक्ति में बैठे उनके अपने गृह मंत्री बेशर्मी से ताली बजा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे.

अमित शाह का सिर काटकर पीएम की टेबल पर रखना चाहिए...

टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है और दूसरे देशों के सैकड़ों, लाखों और करोड़ों लोग आकर बस रहे हैं और हमारी माताओं-बहनों को गलत नज़रों से देख रहे हैं, अगर वे हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो अमित शाह को अपना सिर काटकर सबसे पहले आपकी (प्रधानमंत्री मोदी की) मेज़ पर चढ़ाना चाहिए.

देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो रही तो इसके लिए कौन जिम्मेदार...



टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि अगर गृह मंत्री और उनका मंत्रालय अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाहरी लोग आकर हमारी माताओं-बहनों को देख रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं... तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है?

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर महुआ बोलीं- दोस्त देश रहा, अब स्थिति बदल रही

मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खियां बढ़ी हुई है. इसे लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा, "एक समय में बांग्लादेश हमारा दोस्त देश रहा है, लेकिन आपकी वजह से पिछले कई सालों में ये स्थिति बदल चुकी है." टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ नदिया जिले में बीजेपी नेता संदीप मजूमदार ने शिकायत दर्ज कराई है.

(नदिया से रंजीत सरकार की रिपोर्ट)