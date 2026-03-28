90 से ज्यादा सीटों के साथ असम में फिर बीजेपी सरकार, अमित शाह ने गुवाहाटी रोड शो में जताया भरोसा

Assam Election News: केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने शनिवार को असम में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि 126 सदस्यीय विधानसभा में NDA 90 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा. गुवाहाटी में रोड शो के साथ उन्होंने अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत की. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े और उत्साह देखने को मिला.

विकास और नेतृत्व पर भरोसा जताया

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi और मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma के नेतृत्व में असम में तेजी से विकास हुआ है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से असम पूर्वोत्तर का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है.

शांति और रोजगार के नए अवसर

गृह मंत्री ने कहा कि पहले असम उग्रवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. बम विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं बंद हो गई हैं. इसके साथ ही राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं. उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक उद्योगों की स्थापना से युवाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है.

रोड शो में उम्मीदवारों को मिला समर्थन

शाह ने जलुकबाड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे Himanta Biswa Sarma सहित कई उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया. इसमें विजय कुमार गुप्ता, डिप्लू रंजन शर्मा, प्रद्युत बोरदोलोई और अगप के तपन दास शामिल हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी इस दौरान मौजूद रहे. रोड शो आर्य विद्यापीठ कॉलेज मैदान से शुरू होकर नेपाली मंदिर तक पहुंचा और करीब दो किलोमीटर का सफर तय किया.

चुनावी तैयारियां तेज, रैलियों का सिलसिला जारी

शाम को राजधानी पहुंचने के बाद शाह कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और पार्टी नेताओं के साथ रणनीतिक बैठकें भी करेंगे. असम में 9 अप्रैल को मतदान होगा जबकि 4 मई को मतगणना होगी. भाजपा इस बार भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.

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