राहुल गांधी तिरंगे के खलनायक हैं... कांग्रेस के पोस्टर को लेकर अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

कांग्रेस बिहार में आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रही है. इसे लेकर कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा है कि आ रहे हैं जननायक. अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस के इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. बीजेपी आईटी प्रमुख सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है.इस पोस्ट में अमित मालवीय ने कांग्रेस के एक्स पोस्ट पर लगाए गए तिरंगे को लेकर टिप्पण की है.

बिहार में जननायक तो सिर्फ़ एक ही हैं — भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर।



भेष बदलकर आए राहुल गांधी तिरंगे के खलनायक हैं।



कांग्रेस ने अपने पोस्टर से भारत के झंडे का भगवा रंग हटाकर “घुसपैठिया बचाओ यात्रा” की शुरुआत कर दी है। यह सिर्फ़ अपने वोट बैंक को साधने की मुहिम है।



हिंदुस्तान के… pic.twitter.com/bGyRmEp0jj — Amit Malviya (@amitmalviya) August 17, 2025

अमित मालवीय ने इस पोस्ट में लिखा कि बिहार में जननायक तो सिर्फ़ एक ही हैं. भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर.भेष बदलकर आए राहुल गांधी तिरंगे के खलनायक हैं. कांग्रेस ने अपने पोस्टर से भारत के झंडे का भगवा रंग हटाकर “घुसपैठिया बचाओ यात्रा” की शुरुआत कर दी है. यह सिर्फ़ अपने वोट बैंक को साधने की मुहिम है.हिंदुस्तान के खलनायक को बिहार जवाब देगा.

आपको बता दें कि बिहार में आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है. बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब दो माह पहले ये सियासी यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली के साथ खत्म होगी. राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से गुजरेगी और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी.

वोट चोरी के दावों को लगातार धार दे रहे राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी होंगे. वोटर अधिकार यात्रा के जरिये राहुल गांधी बिहार में वही राजनीतिक प्रयोग आजमाएंगे, जिसका सफल ट्रायल उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कर दिखाया था.