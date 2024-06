तनावपूर्ण स्थिति के बीच पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति को दी ईद की मुबारकबाद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को शुभकामनाएं दीं, हालांकि पिछले वर्ष नवम्बर में चीन समर्थक राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई है. मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति और मालदीव के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी.

एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, "ईद-उल-अजहा के शुभ अवसर पर, भारत के माननीय प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी ने मालदीव के महामहिम राष्ट्रपति डॉ. @MMuizzu, मालदीव गणराज्य की सरकार और लोगों को मुबारकबाद दी हैं." अपने संदेश में पीएम मोदी ने, "इस त्योहार में निहित त्याग, करुणा और भाईचारे के मूल्यों पर जोर दिया, जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक हैं."

On the auspicious occasion of Eid Al-Adha, Hon'ble Prime Minister of India 🇮🇳 @NarendraModi extended warm greetings to His Excellency President of Maldives Dr. @MMuizzu, the Government & the people of the Republic of Maldives 🇲🇻.



The full PR is here: 👇@IndianDiplomacy pic.twitter.com/qG42iFwRfK