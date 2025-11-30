शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, SIR सहित इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. इस बार यह सत्र बेहद गर्म रहने वाला है. सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच माहौल बेहद तल्ख हो चुका और पहले दिन से ही जोरदार हंगामे के आसार हैं. हालांकि शीतकालीन सत्र की सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हम वहां सबकी बात सुनेंगे, जहां तक ​​संसदीय शिष्टाचार का जिक्र करने वाले बुलेटिन की बात है तो हर सदस्य को इसके बारे में पता है. किरेन रिजिजू सर्वदलीय बैठक के दौरान दोनों सदनों के सदस्यों से मिलेंगे. बैठक में सरकार लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज को ठीक से चलाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग मांगेगी.

यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. सरकार इस दौरान 10 महत्त्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है, जिनमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट/शेयर बाजार विनियम से जुड़े विधेयक शामिल हैं. दूसरी ओर, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों में SIR का मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. विपक्ष संसद के मंच पर इसी मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है.

आज यह अहम बैठकें

राज्यसभा कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की आज शाम 4 बजे शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बैठक होगी. समिति आगामी एजेंडे को अंतिम रूप देगी और सदन के सुचारू संचालन के लिए रणनीति बनाएगी.

इसके साथ ही लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी आज ही शाम 5 बजे होगी.

सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में शामिल होंगे. संसदीय रणनीति के अलावा, कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक पर भी चर्चा कर सकता है. यह बैठक 10 जनपथ पर शाम 5 बजे होगी.

SIR पर बहस चाहता है विपक्ष

विपक्ष SIR (मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण) मुद्दे पर हर हाल में बहस चाहता है, जबकि सरकार साफ कह चुकी है कि इस विषय पर सदन में चर्चा का सवाल ही नहीं उठता. सरकार का तर्क है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए आयोग की जवाबदेही संसद के अंदर तय नहीं की जा सकती है. हालांकि सरकार यह भी संकेत देती रही है कि यदि विपक्ष चुनाव सुधार पर व्यापक बहस का प्रस्ताव लाता है तो वह विचार कर सकती है.

इन मुद्दों को भी उठाएगा विपक्ष

SIR के अलावा, दिल्ली ब्लास्ट, बढ़ते प्रदूषण, वोट चोरी और बीएलओ की आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है. वहीं सरकार विपक्ष की धार कम करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने की रणनीति पर है. चर्चा है कि “वंदे मातरम” पर एक विशेष बहस कराई जा सकती है, जिसके जरिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश होगी.

इसलिए एकजुट दिख रहा विपक्ष

पिछले सत्र की तर्ज पर इस बार भी लगभग पूरा विपक्ष SIR के मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा है. कारण साफ है—अगले वर्ष बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. विपक्ष को आशंका है कि यदि वह संसद में चुनाव आयोग पर मजबूत दबाव नहीं बनाता तो परिणाम बिहार चुनाव की तरह उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. इस बार तो राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है.

सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन हालात बताते हैं कि शीतकालीन सत्र एक बार फिर भारी शोर-शराबे, पैना राजनीतिक टकराव और तीखी नोकझोंक से भरा रहने वाला है. संसद के भीतर कौन किसकी रणनीति पर भारी पड़ता है यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी.