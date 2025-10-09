मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव का जवाब, बीजेपी और बीएसपी में है गठजोड़

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीएसपी चीफ मायावती के आरोपों का जवाब दिया है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और बीएसपी के बीच साठगांठ है. गौरतलब है कि मायावती ने आज कांशीराम की पुण्यतिथि पर एसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. अब अखिलेश यादव ने एक-एक करके उनका जवाब दिया.

कांशीराम के साथ संबंधों का किया जिक्र

मायावती के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा, नेताजी, राम मनोहर लोहिया और सभी जानते है कि सपा और नेता जी का संबध हमेशा से बहुजन समाज और वंचितों के साथ मजबूत रहा है. अखिलेश ने कहा कि कांशीराम को इटावा से सांसद बनाने के लिए हम सबका सहयोग रहा, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स का सामना सपा-बीएसपी ने मिलकर किया.

योगी की तारीफ पर माया को घेरा

मायावती की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ पर अखिलेश ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अंदर कोई साठगांठ है. उन्होंने कहा कि मायावती के अलावा अगर कांशीराम की प्रतिमा किसी ने लगाई तो मैंने लगवाई है.

बरेली की घटना पर सरकार पर हमला

बरेली की घटना पर भी अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि न केवल डेलिगेशन को जाने से रोका जा रहा है बल्कि मुझे भी वहां जाने से रोका जा रहा है. बरेली के राजनीतिक लोग जानते हैं. अखिलेश ने दावा किया कि सरकार इस प्रयास में थी मैं न जाऊं. मुझे बरेली में ही रोक दिया जाए. जो कुछ भी बरेली में हुआ है वो प्रशासन का असफलता है. अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर बरेली में ये सब कराया ताकि बीजेपी को फायदा हो.

कांशीराम की याद में कार्यक्रम

अखिलेश ने कहा कि वो आर के चौधरी जी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय कांशीराम जी की याद में कार्यक्रम किया. अखिलेश ने कहा कि हमें पीडीए को मजबूत करना है. हमें सामाजिक न्याय के रास्ते को और मजबूत करना है. हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरह से लगातार हम अपना काम करते रहेंगे. यूपी में एसपी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी.