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PM आवास के बाहर धरना देने पहुंचे अखिलेश यादव को क‍िया गया ड‍िटेन, सपा ने कहा- भाजपा सरकार अत्याचारी

लोक कल्याण मार्ग पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. 

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PM आवास के बाहर धरना देने पहुंचे अखिलेश यादव को क‍िया गया ड‍िटेन, सपा ने कहा- भाजपा सरकार अत्याचारी

समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखि‍लेश यादव भी द‍िल्‍ली में पीएम आवास के पास जारी कांग्रेस के धरने में शामि‍ल होने पहुंचे थे, जहां से पुल‍िस ने उन्‍हें हटा द‍िया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ लोक कल्याण मार्ग पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. द‍िल्‍ली पुल‍िस ने इन नेताओं को ह‍िरासत में ले ल‍िया है. लोक कल्याण मार्ग पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. 

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