मुझे और मेरे भाई को मारा, मेरी बुक्स, खिलौने सब दब गए... बच्चे ने सुनाई बुलडोजर एक्शन की आपबीती

Ajmer Bulldozer Action: मुझे और मेरे भाई को धक्का मारकर निकाल दिया. फिर मुझे जोर-जोर से मारा भी. मेरे पापा को भी मारा. मेरी बुक्स, खिलौने, कपड़े दब गए. यहां पर जेसीबी आई थी, जिसने सबकुछ ढहा दिया... घर पर बुलडोजर चलने के बाद किसी बच्चे की क्या स्थिति होती है, यह वाकया उसकी बानगी पेश कर रहा है. मामला राजस्थान के अजमेर जिले का है. जहां बीते दिनों अजमेर विकास प्राधिकरण ने पंचशील क्षेत्र में स्थित डॉ. कुलदीप शर्मा के घर पर बुलडोजर चलाया था.

अब डॉ. कुलदीप शर्मा के सेकेंड क्लास में पढ़ने वाले बेटे इंशान शर्मा ने अपनी आपबीती बताई है. इंशान की मां ने बताया कि मेरे पति के साथ 20 से ज्यादा पुलिस वालों ने मारपीट करी है, मुझे धमकाया. ऐसे में जो भी सक्षम स्तर के अधिकारी हैं, उनका सस्पेंशन होना चाहिए. उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट जानी चाहिए, जिनके साइन से ये सारा हुआ.

डॉ. कुलदीप की पत्नी ने बताया कि अजमेर विकास प्राधकिरण मेरे मकान वापस बनाकर दे या फिर इसका मुआवजा दे. बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करवा पाई हूं. मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप एफआईआर मत करो. मेरे पति को घसीटते हुए गाड़ी में लेकर गए, जैसे कोई क्रिमिनल हो.

दूसरी ओर डॉक्टर के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी अक्षय ने बताया कि एडीए ने कल जिस तरीके से डॉक्टर साहब के साथ बर्ताव किया, उनको मारा-पीटा, कपड़े फाड़ दिए और घसीटते हुए बाहर निकाला, यह बहुत ही बुरा व्यवहार है. अचानक से जिस तरह से सब किया गया, वह सही नहीं है.

यह मामला अजमेर के पंचशील क्षेत्र में भूखंड संख्या A-57 से जुड़े अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है. विवाद तब शुरू हुआ, जब 2 नवंबर 2021 को नितिन दरगड़ ने नीलामी में 487 वर्ग मीटर का भूखंड खरीदा, लेकिन गलती से 90 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि भी दे दी गई. जब उन्होंने भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन किया, तो अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) को इस गलती का पता चला और अनुमति देने से इनकार कर दिया.

14 फरवरी 2025 को भूखंड A-56 पर बिना स्वीकृति निर्माण करने पर प्राधिकरण ने दरगड़ को नोटिस जारी किया. 14 मार्च को जवाब में दरगड़ ने कहा कि उन्होंने नियमों के तहत ही निर्माण किया है. इस पर प्राधिकरण संतुष्ट नहीं हुआ और 17 मार्च को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया.

Senior Dr. Kuldeep Sharma,a renowned urologist,legally purchased a plot and built a flat.



After four years,the Ajmer Development Authority demolished it without notice, citing a procedural error.



A law-abiding doctor suffers,while real criminals roam free.



Is this justice? pic.twitter.com/Fc8ng51rX1