अजित पवार के निधन पर राहुल, प्रियंका ने जताया शोक, तेजस्वी यादव का भी पोस्ट

अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद पूरे राजनीतिक जगत में शोक का आलम है. सभी दल और नेता अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अजित पवार के निधन पर शोक जताया है. राहुल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वह दुख की घड़ी में पवार परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हैं. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनीसीपी (अजित) के मुखिया अजित पवार के निधन पर दुख जताया है.

राहुल का पोस्ट

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके अजित पवार के निधन पर शोक जताया है. राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं'

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।



इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 28, 2026

प्रियंका ने जताया शोक

प्रियंका गांधी ने आज संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वो इस दुख की घड़ी में पवार परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मैंने अजित पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले से बात की है.

#WATCH | On Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's death in a plane crash, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "I extend my condolences to the entire Pawar family and his supporters. I have spoken to Ajit Pawar's wife and Supriya ji (Supriya Sule)." pic.twitter.com/3Q6IVMhnC9 — ANI (@ANI) January 28, 2026

तेजस्वी का भी एक्स पोस्ट

आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस दुखद दुर्घटना पर शोक जताया है. तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते लिखा है कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं. अजित पवार जी के अचानक निधन की खबर ने स्तब्ध कर दिया है. मैं अजित पवार के परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं.