अजित पवार के निधन पर राहुल, प्रियंका ने जताया शोक, तेजस्वी यादव का भी पोस्ट

Ajit Pawar Death News: अजित पवार का आज एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मौके पर पवार परिवार के प्रति संवेदना जताई है.

राहुल, प्रियंका और तेजस्वी ने अजित पवार के निधन पर जताया शोक
नई दिल्ली:

अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद पूरे राजनीतिक जगत में शोक का आलम है. सभी दल और नेता अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अजित पवार के निधन पर शोक जताया है. राहुल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वह दुख की घड़ी में पवार परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हैं. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनीसीपी (अजित) के मुखिया अजित पवार के निधन पर दुख जताया है. 

राहुल का पोस्ट 

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके अजित पवार के निधन पर शोक जताया है. राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं'

प्रियंका ने जताया शोक 

प्रियंका गांधी ने आज संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वो इस दुख की घड़ी में पवार परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मैंने अजित पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले से बात की है. 

तेजस्वी का भी एक्स पोस्ट 

आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस दुखद दुर्घटना पर शोक जताया है. तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते लिखा है कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं. अजित पवार जी के अचानक निधन की खबर ने स्तब्ध कर दिया है. मैं अजित पवार के परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं. 

