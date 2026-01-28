अजीत पवार प्लेन क्रैश : विमान के साथ 2023 में भी हुआ था हादसे, आखिरी जांच में क्या मिला था?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हुआ बारामती विमान हादसा सिर्फ एक दुखद दुर्घटना नहीं, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है. खासकर इसलिए क्योंकि इसी प्रकार के Learjet विमान का एक और हादसा साल 2023 में भी हो चुका था. बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना में अजीत पवार, तीन यात्री, एक पायलट और एक क्रू सदस्य, सभी की जान चली गई. यह विमान Bombardier Learjet 45XR (VT‑SSK) था, जो निजी ऑपरेटर VSR Ventures Pvt. Ltd. द्वारा संचालित किया जाता था. यह वही कंपनी है जिसने 2023 के पिछले हादसे वाले Learjet VT‑DBL का संचालन भी किया था.

2023 में क्या हुआ था?

14 सितंबर 2023 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर VT‑DBL Learjet लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया था. विशाखापट्टनम से उड़ान भरने के बाद जब विमान मुंबई पहुंचा, तब तेज बारिश और बेहद कम दृश्यता थी. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग अनुमति मिलने के बाद क्रू ने रनवे दिखने पर लैंडिंग जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन विमान रनवे 27 से दाईं ओर फिसलकर Apron C की तरफ बढ़ गया.

ऑटोपायलट बंद होने के करीब 40 सेकंड बाद cockpit में लगातार स्टिक शेकर्स, स्टॉल वार्निंग और EGPWS अलर्ट बजने लगे. विमान असंतुलित होकर दो टैक्सीवे के पास जमीन से टकरा गया, जिससे उसका ढांचा दो हिस्सों में टूट गया और रुकने से पहले काफी दूर तक घिसटता रहा.

दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था. पायलट और यात्री सामान्य उपचार के बाद डिस्चार्ज हो गए, जबकि को‑पायलट को गंभीर चोटें आई थीं और लम्बा इलाज चला.

क्या दोनों हादसों में समानताएं हैं?

दोनों हादसे लैंडिंग के दौरान हुए और दोनों ही विमानों का संचालन एक ही कंपनी, VSR Ventures, कर रही थी. यह तथ्य जांच एजेंसियों के लिए अहम है. 2023 की रिपोर्ट में खराब मौसम, विज़िबिलिटी और सिस्टम अलर्ट की बात आयी थी, जबकि 2026 के बारामती हादसे में विमान लैंडिंग के समय नियंत्रण खो बैठा और टक्कर के बाद भयंकर आग लग गई.

Learjet 45XR एक अत्याधुनिक विमान माना जाता है, लेकिन लगातार दो हादसे यह संकेत देते हैं कि तकनीकी, संचालन संबंधी या मेंटेनेंस से जुड़े सवाल गंभीरता से जांचे जाने चाहिए.

अब क्या होगा?

DGCA और AAIB द्वारा विस्तृत जांच शुरू की जा चुकी है. क्या यह महज दो अलग-अलग हादसे थे, या Learjet 45XR के संचालन में कोई पैटर्न या खामी है. इस पर देशभर की निगाहें टिकी हैं.

