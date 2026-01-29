अजित पवार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव काटेवाड़ी लाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं PM मोदी

अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव काटेवाड़ी लाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं. अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है. महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार को बारामती हवाई अड्डे के पास एक ‘टेबलटॉप रनवे' से महज 200 मीटर की दूरी पर एक विमान के दुर्घनटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई. दादा (बड़े भाई) के नाम से मशहूर अजित पवार (66) के निधन से न केवल महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है, बल्कि उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. अजित पवार के चाचा और राकांपा के संस्थापक शरद पवार ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.

अजित पवार का अंतिम संस्‍कार उनके पैतृक गांव में होगा. उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव काटेवाड़ी लाया जाएगा. यहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. यहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है. बारामती में NCP प्रमुख अजित पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में चल रही हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बहुत दुखद घटना है और हर कोई दुखी है, अजित दादा को याद कर रहा है. वे बहुत अनुशासित व्यक्ति थे. बारामती में NCP प्रमुख अजित पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में चल रही हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बहुत दुखद घटना है और हर कोई दुखी है, अजित दादा को याद कर रहा है. वे बहुत अनुशासित व्यक्ति थे. अजित पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा और दो बेटे पार्थ और जय हैं. सुनेत्रा राज्यसभा सदस्य हैं. अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए निकाय चुनावों में अपने चाचा शरद पवार की राकांपा (एसपी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के विभिन्न दलों के कई अन्य नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया. दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमान हादसे में अजित पवार और अन्य लोगों को नियति ने हमसे छीन लिया. विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) फिलहाल इस बात की जांच कर रहा है कि 3,000 मीटर की दृश्यता बताए जाने के बावजूद चालक दल रनवे को देख पाने में क्यों असफल रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि विमान के कुछ हिस्से हवा में उछलकर आसपास के आवासीय भवनों के पास गिर गए. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, 'विमान झुका और फिर गिर गया। हमने विस्फोट होता हुआ देखा और यह बेहद डरावना था.' विमानन शिखर सम्मेलन ‘विंग्स इंडिया 2026' के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नायडू ने कहा, 'हमें घटना के समय क्या हुआ, इसकी गहराई से जांच करने की जरूरत है.' उन्होंने बारामती में दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद यह बयान दिया. जब नायडू से विमान परिचालक से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इससे इनकार किया. मंत्री ने कहा, 'डीजीसीए ने पूरी तरह जांच की है, सभी आवश्यक मंजूरियां दी गई थीं और कंपनी का पिछले साल भी आकलन किया गया था, इसलिए उस मोर्चे पर हमें कोई चिंता नजर नहीं आती. वे कई उड़ानों का संचालन कर रहे हैं.' अजित पवार ‘वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' की ओर से संचालित विमान में सवार थे. 16 साल पुराना चार्टर्ड विमान ‘लियरजेट' बारामती हवाई अड्डे पर दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बारामती एक गैर-नियंत्रित हवाई क्षेत्र है, जहां आमतौर पर स्थानीय उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के प्रशिक्षक और पायलट यातायात से जुड़ी जानकारी देते हैं. अजित पवार राज्य में पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे.

ये भी पढ़ें :- अजित पवार का अधूरा 'मिशन महाराष्ट्र': 12वें बजट से लेकर स्थानीय चुनावों तक, क्या-क्या रह गया अधूरा?

बारामती पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार के निधन को दुखद एवं अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने 30 जनवरी तक तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है. इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा. बृहस्पतिवार को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा.