जो काम होने वाला होता उसी के लिए हां बोलते… ऐसे थे महाराष्ट्र की राजनीति के दादा अजीत पवार

चीनी मिल के सहकारी समिति से राजनीति की शुरुआत करने वाले अजित पवार छह बार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रह चुके है. अजित दादा की पार्टी NCP के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो इस घटना से आहत हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें? प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजित दादा के मौत की खबर सुबह मिली. उनका परिवार दिल्ली में था इसीलिए सुनेत्रा पवार, बेटा पार्थ पवार और सुप्रिया सुले के साथ तुरंत बारामती निकले रहे हैं.

NCP के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अजित दादा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है. सोमवार को ही उनकी बातचीत अजित दादा से पंचायत चुनाव को लेकर हुई थी. कार्यकर्ताओं के बीच वो खासे लोकप्रिय रहे हैं. बहुत सारे काम लेकर लोग उनके पास पहुंचते थे लेकिन दादा की साफगोई इतनी थी कि जो काम होने वाले होते थे उसी को हां बोलते थे. ऐसे थे अजित दादा.

ब्रजमोहन श्रीवास्तव बताते हैं कि वो वादे और इरादे के नेता थे. जो बोल देते थे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी. मेरी उनसे संगठन को लेकर बातचीत होती थी. कई बार उनका सुबह चार बजे फोन आ जाता था. वो 24 घंटे काम करने वाले शख्स थे. महाराष्ट्र के सफल वित्त मंत्री रहे हैं.

दिल्ली के NCP कार्यालय में होगी शोकसभा

दिल्ली के नार्थ एवन्यू के NCP दफ्तर में शोक सभा का आयोजन हो रहा है. पार्टी के जिन जिन नेताओं को पता चल रहा है वो दिल्ली कार्यालय पहुंच रहे हैं. ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने मांग की कि विमान हादसे की जांच होनी चाहिए.

NCP के मीडिया कोर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार ने कहा कि अजित पवार के हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए. वो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे. जिला परिषद का चुनाव था. तेजी से चुनावी कार्यक्रम कर रहे थे तो ये हादसा बहुत दुखद है. इसकी पूरी जांच हो.