अजित पवार का बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, जिसमें विमान के मलबे और आग की भयावह तस्वीरें सामने आईं. उनकी मौत की खबर फैलते ही समर्थक फफक कर रो पड़े और पूरे महाराष्ट्र में सन्नाटा पसर गया.

अजित पवार का निधन: जिसने जहां भी सुना रह गया सन्न, फफक कर रोने लगे समर्थक
  • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया
  • विमान में कुल छह लोग थे, जिनमें दो क्रू मेंबर, एक सुरक्षा अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल थे
  • DGCA की रिपोर्ट के अनुसार विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की लेकिन रनवे के पास दुर्घटना हुई
मुंबई:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के निधन की खबर ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है. बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के समय उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई. विमान में अजीत पवार सहित कुल छह लोग मौजूद थे. दो क्रू मेंबर, एक सुरक्षा अधिकारी और अन्य कर्मचारी.

DGCA की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, विमान ने बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे के पास असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टक्कर के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और मलबे के बड़े टुकड़े दूर-दूर तक बिखर गए. घटनास्थल से सामने आए वीडियो में जलते हुए अवशेषों से उठता काला धुआँ साफ दिखाई देता है.

जैसे ही यह खबर फैली, एनसीपी दफ्तरों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मातम पसर गया. पुणे, मुंबई और बारामती में लोग रोते-बिलखते दिखाई दिए. कई समर्थक अस्पताल और घटनास्थल की ओर भागे तो कुछ लोग अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने ही फफक पड़े. 

अजीत पवार इस समय बारामती में चार बड़े प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे थे.राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई है. सभी दलों के नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. 

अजीत पवार न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ थे, बल्कि प्रशासनिक क्षमता और तेज़ फैसलों के लिए भी उन्हें जाना जाता था. उनके अचानक निधन ने राज्य की राजनीति में बड़ा शून्य छोड़ दिया है.

Ajit Pawar Death, Baramati Plane Crash
