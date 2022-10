दिल्ली-NCR में 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, यहां देखें- टॉप 10 शहरों का AQI

SAFAR के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार 25 अक्टूबर की सुबह दिल्ली- एनसीआर के 10 बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता (AQI) बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई. इसको आप टेबल के जरिए आंकड़ों में देख सकते हैं.

क्र. शहर का नाम एक्यूआई स्तर राज्य का नाम खतरा: एक्यूआई अंतिम अपडेट 1 दिल्ली 326 दिल्ली बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 2 नोएडा 323 उत्तर प्रदेश बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 3 गुरुग्राम 319 हरियाणा बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 4 बल्लभगढ़ 315 हरियाणा बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 5 धारूहेड़ा 313 हरियाणा बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 6 चरखी दादरी 307 हरियाणा बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 7 जींद 306 हरियाणा बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 8 फरीदाबाद 304 हरियाणा बहुत खराब 25-OCT-2022 05:37 9 बुलंदशहर 298 उत्तर प्रदेश खराब 25-OCT-2022 05:37 10 गाज़ियाबाद 294 उत्तर प्रदेश खराब 25-OCT-2022 05:37

दिल्ली में था पटाखों पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं और इससे जुड़े स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए इस दीवाली पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार ने कहा था कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और छह महीने की जेल होगी. इस मामले में पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था.



पराली कर सकती है और भी परेशान

दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में किसानों के द्वारा पराली जलाने से दिल्ली की आबोहवा और भी खराब हो सकती है. अगर किसानों को पराली डिकंपोज करने के लिए प्रोतेसाहित नहीं किया गया तो पराली जलाने की घटनाओं से दिल्ली में और भी ज्यादा प्रदूषण बढ़ सकता है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)