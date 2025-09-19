विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख, भारत ने पाक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, बालाकोट का 'भूत' खत्म

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का यह बयान आर्मी वॉर कॉलेज में दिए गए भाषण में आया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक बड़े एयरक्राफ्ट को मार गिराने का खुलासा किया. सिंह ने कहा, "हमें आने वाले कल के लिए तैयारी करनी है. हमें आतंकवादी ठिकाने दिए गए थे, हमने उन पर सटीक हमला किया. हमारे दुश्मनों ने लड़ाई रोकने की बात नहीं मानी, तो हमने हमला करने की कोशिश की. उनके ठिकानों को क्षति पहुंची, रडार और एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान हुआ."

  • एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही.
  • मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए.
  • ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य ठिकानों को नष्ट किया गया.
नई दिल्ली:

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' और बालाकोट एयरस्ट्राइक पर खुलकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला जारी रखा तो भारत ने उसके ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया. आतंकवाद विरोधी उद्देश्य हासिल होने के बाद युद्ध को लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी.

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का यह बयान आर्मी वॉर कॉलेज में दिए गए भाषण में आया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक बड़े एयरक्राफ्ट को मार गिराने का खुलासा किया. सिंह ने कहा, "हमें आने वाले कल के लिए तैयारी करनी है. हमें आतंकवादी ठिकाने दिए गए थे, हमने उन पर सटीक हमला किया. हमारे दुश्मनों ने लड़ाई रोकने की बात नहीं मानी, तो हमने हमला करने की कोशिश की. उनके ठिकानों को क्षति पहुंची, रडार और एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान हुआ."

उन्होंने बताया कि मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर 80-90 घंटे तक सटीक हवाई हमले किए गए. इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय और लश्कर-ए-तैयबा के मुरीदके ठिकानों को नष्ट किया गया. उन्होंने 'बिफोर एंड आफ्टर' सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हुए कहा कि सहायक इमारतें बरकरार रहीं, लेकिन लक्ष्य बर्बाद हो गए.

बालाकोट स्ट्राइक (2019) का जिक्र करते हुए सिंह ने विपक्ष के सवालों पर तंज कसा. उन्होंने कहा, "पिछली बार बालाकोट में सैटेलाइट तस्वीरों में अंदर कुछ दिखा नहीं. बार-बार पूछा जाता था कि कितने मारे गए, कितने थे. लोग संतुष्ट नहीं थे. इस बार वीडियो और लोकल मीडिया से अंदर की तस्वीरें मिलीं. बालाकोट का 'भूत' हमने दूर कर दिया."

उन्होंने कहा, "हमने बहुत जल्दी लड़ाई रोक दी, ऐसा कहा गया. लेकिन वे बैकफुट पर थे. हमारा उद्देश्य एंटी-टेररिज्म था, जो पूरा हो चुका था. उद्देश्य हासिल होने के बाद जारी रखने की क्या जरूरत? दुनिया को पता ही नहीं कि उनका टारगेट क्या था जब उन्होंने लड़ाई शुरू की."

रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां कोई बंद करने की सोच नहीं रखता. "दुनिया में संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन हमें संघर्ष समाप्ति पर विचार करना चाहिए."

