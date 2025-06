लाशों के ढेर, बिखरा सामान... अहमदाबाद प्लेन क्रैश, कहानी उन 265 लोगों की मौत की, तबाही का मंजर देख दिल रो उठेगा

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया के प्लेन क्रैश (Ahmedabad Plane Crash) से पूरा देश सदमे में है. विमान में चढ़े किसी भी यात्री ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है. डॉक्टर्स के एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराते ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और धुएं का काला गुबार आसमान में उठने लगा. हादसे का वीडियो डरा देने वाला है. विमान के उड़ान भरने के महज 30 सेकेंड बाद 265 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं.यात्रियों के शव तो इस कदर जल चुके हैं कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है. DNA टेस्ट के जरिए उनकी पहचान की जा रही है. इसके लिए परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं.

टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे ने का ऐलान किया है.अमेरिका समेत दुनियाभर के तमाम देश इस हादसे से दुखी हैं. सोशल मीडिया पर जैसे सांत्वना संदेशों की बाढ़ सी आ गई है. हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं. पीएम मोदी थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे और अस्पताल का दौरा करेंगे. उन 30 सेकंड्स में आखिर हुआ क्या.

एक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए हैं. मैस में विमान टकराने से मरने वालों में चार एमबीबीएस छात्र और एक चिकित्सक की पत्नी शामिल है. वहीं, पीएम मोदी भी शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंच रहे हैं. PM घटनास्थल और अस्पताल का दौरा करेंगे. पीएम मोदी सुबह 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए निकलेंगे.

लंदन जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई. यह फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बल्डिंग से जा टकराई. हादसा दोपहर को 1.39 बजे के करीब हुआ. उस समय हॉस्टल में लंच टाइम था. विमान के कुछ हिस्सा मैस से जा टकराया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई छात्र इसकी चपेट में आने से हताहत हो गए. परिसर में मौजूद कई कारें और वाहन भी आग की चपेट में आ गए. हादसे की तस्वीरें डरा रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप जाएंगे.

इस हादसे में 265 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. दो पायलट और चालक दल के 10 सदस्यो समेत 242 लोग विमान में सवार थे. एअर इंडिया के मुताबिक, विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, एक कनाडाई और सात पुर्तगाली नागरिक थे. विमान में सवार अन्य 12 लोगों में दो पायलट और चालक दल के 10 सदस्य थे.

हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी शामिल हैं. वह भी लंदन जाने वाली फ्लाइट में शामिल थे. सामने आई एक सेल्फी में रूपाणी प्लेन की सीट पर बैठे दिखाई दिए थे. पिछले 40 सालों में ये सबसे घातक हवाई हादसा था. बहुत से परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है.

फ्लाइट कैप्टन सुमीत सभरवाल उड़ा रहे थे. उनके को-पायलट एक्र विक्रांत मैसी के भाई फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे. कैप्टन सुमीत सभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले LTC थे. को-पायलट के पास 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव था.

ATC के मुताबिक, विमान ने रनवे 23 से 1339 IST (0809 UTC) पर अहमदाबाद से उड़ान भरी. इसने ATC को MAYDAY कॉल दिया, लेकिन उसके बाद, ATC द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद, विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया. दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया."

पीएम मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि, 'अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है. यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है. इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं.'

