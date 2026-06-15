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मैट्रिमोनियल साइट पर आदित्य पटेल बन महिलाओं को फंसाता था करीम; VHP ने कहा- ये जिहाद का नया तरीका

अहमदाबाद में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर फर्जी पहचान और झूठें दावों के जरिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का आरोप लगा है. विश्व हिंदू परिषद ने इसे 'मैट्रिमोनियल जिहाद' बताया है.

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मैट्रिमोनियल साइट पर आदित्य पटेल बन महिलाओं को फंसाता था करीम; VHP ने कहा- ये जिहाद का नया तरीका
सांकेतिक तस्वीर.
अहमदाबाद:

अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर टारगेटेड धोखाधड़ी का ऑपरेशन चलाने का आरोप है. संदिग्ध की पहचान करीम रफीकभाई सिपाई के रूप में हुई है, जो मेहसाणा जिले के कडी में सरघटानी घाटी इलाके का रहने वाला है. क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने पॉपुलर मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर सिस्टमैटिक तरीके से फर्जी प्रोफाइल बनाए, और खुद को हिंदू समुदाय का अमीर शख्स बताने के लिए आदित्य पटेल नाम का इस्तेमाल किया.

आरोपी टारगेट को फंसाने के लिए इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का तरीका आजमाता था. जांच करने वालों ने पाया कि सिपाई खास तौर पर उन विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट करता था जो अकेलेपन से उबरने के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थीं. जल्दी से इमोशनल करीबी बनाने और अपने शिकार को कमजोर करने के लिए, वह झूठा दावा करता था कि वह बिना बच्चों वाला विधुर है और अकेले जिंदगी जी रहा है. इस ध्यान से बनाई गई कहानी ने उसे तेजी से इमोशनल कॉन्फिडेंस बनाने और खुद को एक आइडियल, हमदर्द मैच के तौर पर पेश करने में मदद की.

ऐसे फंसाता था पीड़ितों को

अपने बनाए हुए बैकग्राउंड को साबित करने और किसी भी शुरुआती शक को खत्म करने के लिए, आरोपी अपने टारगेट के साथ कई सरकारी पहचान के कागजात की बहुत भरोसेमंद, जाली डिजिटल कॉपी शेयर करता था. इन जाली पहचानों में एक जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और यहां तक ​​कि मित्तल नाम की एक काल्पनिक दिवंगत पत्नी का पूरी तरह से बनाया हुआ डेथ सर्टिफिकेट भी शामिल था. सावधानी से बनाए गए इन कागजातों को दिखाकर आरोपी ने पीड़ितों को आसानी से फंसा लिया.

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इस तरह से खुल गई पोल

एक बार जब होने वाली शादी के बहाने पूरा भरोसा बन गया, तो आरोपी ने पैसे और सामान की उगाही शुरू कर दी. कुछ समय के बिजनेस संकट और तुरंत पर्सनल जरूरतों जैसे कई तरह के धोखे वाले बहाने बनाकर, उसने अपने टारगेट से बड़ी रकम और दोपहिया वाहन समेत कई सामान सफलतापूर्वक निकाल लिया. पूरा ऑपरेशन एक रूटीन फोन कॉल के दौरान तब खुला जब कॉलर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ने उसकी बताई गई पहचान से बिल्कुल अलग नाम दिखाया, जिससे पीड़ित को उसके बैकग्राउंड के बारे में और गहराई से पता लगाना पड़ा.

बाद में गांधीनगर में उसके बताए गए घर के पते की प्राइवेट वेरिफिकेशन से पता चला कि प्रॉपर्टी पूरी तरह से नकली थी और वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता था. बजरंग दल की मदद से, पीड़ित ने कन्फर्म किया कि प्रोफाइल चलाने वाला व्यक्ति कोई हिंदू बिजनेसमैन नहीं, बल्कि करीम सिपाई नाम का एक आदमी था. महिला वेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बाद, अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने तुरंत दखल दिया, और पुलिस से बचने से पहले ही संदिग्ध को ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया.

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विश्व हिंदू परिषद ने लगाए ये आरोप

इसके साथ ही, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने मामले से जुड़े बड़े आरोपों को सामने लाने के लिए अपने उस्मानपुरा ऑफिस में एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. बजरंग दल के रीजनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर ज्वलित मेहता और VHP के प्रवक्ता हितेंद्रसिंह राजपूत ने दावा किया कि यह घटना शादी के धोखे का एक बड़ा पैटर्न दिखाती है. उन्होंने कहा कि आरोपी ने जीवनसाथी.कॉम जैसे प्लेटफॉर्म पर कई नकली प्रोफाइल बनाए थे, और खुद को प्लास्टिक बनाने और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने वाला एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट बताया था.

राइट-विंग संगठन ने और जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि खुद को अकेला, बिना बच्चों वाला विधुर बताने के बावजूद, सिपाई असल में एक शादीशुदा आदमी है जिसका 20 साल का बेटा है. 

VHP के सूत्रों ने आगे दावा किया कि संदिग्ध के मोबाइल फोन की जांच में लगभग 20 हिंदू महिलाओं के साथ संपर्क का डेटा मिला, साथ ही शारीरिक शोषण के आरोप भी लगे. संगठन ने यह भी दावा किया कि डिवाइस पर कई महिलाओं की हजारों आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो स्टोर किए गए थे, और कहा कि इन चीजों को ब्लैकमेल और कंट्रोल करने के तरीके के तौर पर रखा गया था.

जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मुख्य शिकायत करने वाली ने अपना पर्सनल अकाउंट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि वह लगभग पांच से छह महीने से आरोपी के लगातार कॉन्टैक्ट में थी. उसने बताया कि कॉलर आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन से शक होने से पहले ही उसने झूठे बहाने से उसे 70,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे. यह महसूस करते हुए कि वह एक सोची-समझी धोखाधड़ी का शिकार हुई है, उसने VHP से संपर्क किया ताकि उसके क्रेडेंशियल्स को वेरिफाई करने में मदद मिल सके और एक मीटिंग रखी जा सके, जहां उसे पुलिस को सौंपने से पहले उसकी पहचान कन्फर्म की जा सके.

लोगों से की अपील

इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद, अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच और VHP लीडरशिप, दोनों ने लोगों को सलाह दी है कि वे डिजिटल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतें. अधिकारी नागरिकों से कह रहे हैं कि वे किसी भी तरह का आर्थिक या भावनात्मक कमिटमेंट करने से पहले संभावित मैच के बैकग्राउंड, पक्के पते और पहचान से जुड़ी जानकारी की खुद जांच-पड़ताल कर लें. करीम रफीकभाई सिपाई से कड़ी पूछताछ जारी है, क्योंकि पुलिस इस नेटवर्क के पूरे दायरे का पता लगाने और अगर कोई और पीड़ित है तो उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है.

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