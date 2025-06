अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद एविएशन एक्सपर्ट ने बताया कि हादसों की क्या-क्या वजह हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि आमतौर पर विमान में फ्यूल फ्लो में दिक्कत आने से टेक ऑफ के दौरान खासी परेशानी सामने आ सकती है.

Bengaluru, Karnataka: On the crash of Air India Flight AI171, Saligram J. Murlidhar, Former Deputy Director of NAL (National Aerospace Laboratories), says, "…One possible cause that comes to mind—though this is just a very preliminary assumption—is fuel contamination, which… pic.twitter.com/ilZKqkDvAM