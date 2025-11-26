विज्ञापन
राबड़ी देवी के बाद बेटे तेज प्रताप को भी बंगला खाली करने का नोटिस, जानें क्यों मिला ये आदेश

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है. बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार के दो महत्वपूर्ण सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस भेजा है. इनमें राबड़ी देवी का सरकारी आवास (10 सर्कुलर रोड) और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आवास शामिल है.

पटना:

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है. बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार के दो महत्वपूर्ण सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस भेजा है. इनमें राबड़ी देवी का सरकारी आवास (10 सर्कुलर रोड) और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आवास शामिल है. बता दें कि तेज प्रताप इस बार का विधानसभा चुनाव महुआ सीट से हार चुके हैं. इसलिए विधायक न रहने पर उनका ये आवास खाली करना ही होगा. विभाग ने ये दोनों आवास नए मंत्रियों और विधान परिषद के नेता को आवंटित कर दिए हैं, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है.

10 सर्कुलर रोड: दशकों पुराना ठिकाना छूटा

राबड़ी देवी को जो आवास खाली करने का नोटिस मिला है, वह सालों से लालू परिवार का मुख्य ठिकाना हुआ करता था. 10 सर्कुलर रोड, जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, लालू परिवार का 2006 से ठिकाना था. बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, राबड़ी देवी को केन्द्रीय पुल आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है.  

तेज प्रताप को भी आवास खाली करने का आदेश

वहीं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपना मौजूदा सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है. तेज प्रताप यादव फिलहाल 26M स्टैंड रोड पर रहते हैं. यह आवास अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन को आवंटित कर दिया गया है. भवन निर्माण विभाग ने ये आवंटन नई सरकार गठित होने के बाद मंत्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से किए हैं.

"सुशासन बाबू का विकास मॉडल"- रोहिणी आचार्य का हमला

लालू परिवार को आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने आवास खाली कराने के निर्णय को 'अपमान' बताते हुए लिखा, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखते."

