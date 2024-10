चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी 'शंकर' को किया गया जंजीर मुक्त; बाड़े में खूब चहलकदमी की, देखें - VIDEO

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्यमंत्री कीर्तवर्धन सिंह का अफ्रीकी हाथी 'शंकर' के स्वास्थ्य को और दुरुस्त करने और उसके निवास के परिवेश को और अधिक सुविधाजनक बनाने के प्रयास रंग ला रहे हैं. 'शंकर' जंजीर मुक्त हो गया है. हाथी ने शुक्रवार को अपने बाड़े में खूब चहलकदमी की. वह तनाव मुक्त दिखा.

केंद्रीय मंत्री कीर्तवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाथी शंकर का वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि, "मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी 'शंकर' को जंजीर मुक्त कर दिया गया है.

"Following my visit to the zoo on 9th October and meeting with 'Shankar', the lone African elephant, we brought together the Ministry of Environment, Team Vantara from Jamnagar and the expert veterinary doctors. I am happy to share that 'Shankar' is finally free from chains.