ADR Report Political Parties Income: सबसे ज्यादा इनकम वाले टॉप 5 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय 2105.82 करोड़ रुपये थी, जो 40 राजनीतिक दलों की कुल आय का 83.17% थी.

BJP और कांग्रेस के बाद ये राजनीतिक दल है सबसे ज्यादा अमीर, ADR की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राजनीतिक दलों की इतनी है कमाई

देश में चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल इलेक्शन वॉच - एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के 40 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की घोषित कुल आय 2,532.09 करोड़ रुपये थी. जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पार्टी चंद्रशेखर राव की बीआरएस है. इसी तरह बाकी दलों की कमाई के आंकड़े भी सामने आए हैं. 

इन दो दलों की आय सबसे ज्यादा

एडीआर की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने सबसे ज्यादा 685.51 करोड़ रुपये की आय दर्ज की, जो सभी 40 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय का 27.07% है. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) का नंबर है, जिसकी आय वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 646.39 करोड़ रुपये रही, जो सभी 40 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय का 25.53% है. 

यानी BRS और तृणमूल कांग्रेस की कमाई देश के 40 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल कमाई की आधे से भी अधिक (52.39%) रही. इस मामले में तीसरे नंबर पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (BJD) है, जिसकी कमाई 297.80 करोड़ रुपये की बताई गई है. 

टीएमसी की सबसे ज्यादा कमाई

सबसे ज्यादा इनकम वाले टॉप 5 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय 2105.82 करोड़ रुपये थी, जो 40 राजनीतिक दलों की कुल आय का 83.17% थी. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा सालाना कमाई में बढ़ोतरी तृणमूल कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बताई है. 

वित्तीय साल 2022-23 में तृणमूल कांग्रेस की कुल आय 333.45 करोड़ थी, जो एक साल बाद 2023-24 में बढ़कर 646.39 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, यानी एक साल में कमाई में 312.19 करोड़ की बढ़ोतरी हुई. 

कितनी बढ़ी BJD और TDP की कमाई?

नेशनल इलेक्शन वॉच - एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक FY 2022-23 से FY 2023-24 के बीच TDP की आय में 221.07 करोड़ रुपये और BJD की आय में 116.753 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई. 

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सालाना कमाई के ये आंकड़े भारत में 60 क्षेत्रीय दलों में से 40 के चुनाव आयोग में दिए गए ऑडिट रिपोर्ट में खुद घोषित उनकी कुल आय और व्यय के विश्लेषण पर आधारित है.

