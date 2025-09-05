ADR Report: देश में कितने मंत्री हैं करोड़पति और कितनों के खिलाफ दर्ज हैं गंभीर मामले, पढ़ें सबकुछ 

देश के किस नेता के पास कितनी संपत्ति है, कौन नेता सबसे रईस है और किसके पास सबसे कम संपत्ति है, इसे लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं. 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप हैं. जिन नेताओं पर गंभीर आरोप हैं उनमें भाजपा के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर शामिल हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देशभर के 302 मंत्री (करीब 47%) खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं. इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं, जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं. वहीं, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 (40%) ने आपराधिक केस होने की बात मानी है. ADR की ये रिपोर्ट 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के चुनावी हलफनामे के आधार पर किया है.

अरबों रुपये तक है मंत्रियों की संपत्ति

आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश में मौजूदा मंत्रियों की औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपये है. बात अगर सभी 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति लगभग 23,929 करोड़ रुपये आंकी गई है. जबकि 30 विधानसभाओं में से 11 में अरबपति मंत्री भी हैं.

इन मंत्रियों के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति

आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में उन मंत्रियों का भी नाम बताया गया है जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है. इस रिपोर्ट के अनुसार डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी (टीडीपी, आंध्र प्रदेश) के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है. उनकी कुल संपत्ति 5,705 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. उनके बाद कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार सबसे ज्यादा अमीर हैं. उनके पास 1,413 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं. उनके पास 931 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है.

इन नेताओं के पास है सबसे कम संपत्ति

इस रिपोर्ट में के अनुसार त्रिपुरा के नेता शुक्ला चरण नोआतिया के पास महज दो लाख रुपये की संपत्ति है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बीरबाहा हंसदा हैं. पश्चिम बंगाल के इस नेता के पास 3 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति है.

किस पार्टी के कितने नेताओं पर है आपराधिक मामला

आपको बता दें कि ADR की इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40 फीसदी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 86 यानी कुल 26 फीसदी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. वहीं कांग्रेस की बात करें तो उनके 61 मंत्रियों में से 45 यानी 74 फीसदी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. 18 यानी 30 फीसदी पर गंभीर अपराध में शामिल रहने की बात कही गई है. डीएमके के 31 में से 27 नेताओं यानी 87 फीसदी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 14 यानी 45 फीसदी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

इसी तरह टीएमसी के 40 में से 13 नेताओं पर मामले दर्ज हैं. जो कुल 33 फीसदी होता है. जबकि 8 नेताओं यानी 20 फीसदी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बात अगर टीडीपी की करें तो उसके 23 में से 22 नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी टीडीपी के 96 फीसदी नेताओं पर मामला दर्ज है. इनमें से 57 फीसदी यानी कुल 13 नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया गया है. बात अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की करें तो 72 मंत्रियों में से 29 यानी कुल 40 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.