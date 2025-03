गौतम अदाणी ने कानपुर में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस का किया दौरा, बोले- आत्मनिर्भर भारत हमारा उद्देश्य

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को कानपुर के अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस का दौरा किया. उन्होंने इस विजिट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है. इस वीडियो में गौतम अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की विभिन्न इकाइयों में जाते और अधिकारियों से उसकी विस्तृत जानकारी लेते दिख रहे हैं. उन्होंने इस दौरान हथियार लेकर निशाना भी साधा.

गौतम अदाणी हाथों में पिस्टल लेकर उसे परखते भी नजर आए. इसके बाद उन्होंने एयरोस्पेस परिसर में ही बड़े कैलिबर वाले गोला-बारूद कॉम्पलेक्स (Large Caliber Ammunition Complex) का शिलान्यास भी किया.

सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए गौतम अदाणी ने लिखा, "अभी-अभी कानपुर में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस का दौरा किया. अदाणी टीम द्वारा रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए अविश्वसनीय खोज और दृढ़ प्रतिबद्धता को देखकर प्रेरित हुआ. आत्मनिर्भर भारत की ओर सर्वश्रेष्ठ कदम! हमारा उद्देश्य एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद के लिए क्षमताओं को आगे बढ़ाना है!"

Just visited Adani Defence & Aerospace in Kanpur! Inspired to witness the incredible innovation and the rock solid commitment to India's self-reliance in defence by the Adani team. Best of #AtmanirbharBharat in action! Our aim is to keep pushing boundaries to help build a… pic.twitter.com/bqvvAJmyaZ