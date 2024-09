अदाणी फाउंडेशन ने शेयर किया साथवारो मेले का वीडियो, कहा- लुप्त हो रही कलाओं को दिया मंच

अदाणी फाउंडेशन ने 14-15 सितंबर 2024 को अहमदाबाद के अदाणी शांतिग्राम में 'साथवारो मेले' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया. इसमें विविध कला और शिल्प का प्रदर्शन किया गया. प्रोजेक्ट साथवारो अदाणी फाउंडेशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की कला और शिल्प की विरासत को संरक्षित करना है और साथ ही कारीगरों का उत्थान करना है. इस मेले के समापन के मौके पर अदाणी फाउंडेशन ने एक वीडियो शेयर कर मेले की झलकियां दिखाई हैं.

अदाणी फाउंडेशन ने पोस्ट में लिखा, "अहमदाबाद में अपने सथवारो मेले के दूसरे एडिशन का समापन किया गया है. इस आयोजन पूरे भारत से विविध कला और शिल्प रूपों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई. साथ ही प्रतिभाशाली कारीगरों को अपनी सुंदर कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच दिया गया."

We have recently concluded the 2nd edition of our Sathwaro Mela in #Ahmedabad. The event brought together diverse art & craft forms from across India and provided a platform for talented artisans to showcase their beautiful creations.



Watch the video: https://t.co/JJ54dGNgrU