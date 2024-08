अदाणी फाउंडेशन को मिला ‘वन पंडित पुरस्कार’

अदाणी फाउंडेशन ने शुक्रवार को घोषणा की, कि उसे गुजरात के मुंद्रा में 2022-23 में 1,70,000 से अधिक पेड़ लगाने के लिए ‘वन पंडित पुरस्कार' मिला है. यह पुरस्कार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया. इस उपलब्धि के साथ, फाउंडेशन देश में पेड़ लगाने वाले प्रमुख संगठनों में नंबर एक पर पहुंच गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम सभी को अपनी मां और पूर्वजों के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ताकि हमारी धरती हरी-भरी रहे. गुजरात राज्य का लक्ष्य मार्च 2025 तक 17 करोड़ पेड़ लगाना है."

फाउंडेशन ने मुंद्रा के नाना कपाया गांव में कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में पेड़ लगाने की शुरुआत की थी.

अदाणी फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक वसंत गढ़वी ने कहा, "अदाणी फाउंडेशन पिछले 28 वर्षों से लगातार एक स्थायी पर्यावरण और सशक्त समाज बनाने के लिए काम कर रहा है."

इस अभियान के माध्यम से मुंद्रा तालुका के लोगों ने लगभग 50,000 पौधे लगाए हैं. फाउंडेशन ने आगे बताया कि मुंद्रा तालुका के किसानों को 21,000 खजूर और आम के पौधे वितरित किए गए.

अदाणी फाउंडेशन ने मुंद्रा के 35 गांवों में 150 से अधिक स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया है. गढ़वी ने कहा, "हमारी वनरोपण और जैविक खेती की पहल न केवल इस क्षेत्र की मिट्टी को समृद्ध कर रही है, बल्कि किसानों को खेती के नए तरीके अपनाने में भी मदद कर रही है, जो स्थायी और लाभदायक हैं."

