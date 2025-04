अदाणी डेटा नेटवर्क ने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम भारती एयरटेल को सौंपा, इतने में खरीदा था

अदाणी डेटा नेटवर्क ने अपने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के अधिकार को भारती एयरटेल को सौंप दिया है.यह स्पेक्ट्रम 26 गीगाहर्ट्ज पर उपलब्ध है.ये स्पेक्ट्रम देश के छह टेलीकॉम सर्किल में हैं. यह जानकारी अडानी इंटरप्राइजेज से शेयर बाजार नियामक को दी है. अडानी नेटवर्क के इस स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण भारती एयरटेल की अनुषंगी कंपनी भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड करेगी.

स्पेक्ट्रम की नीलामी

अदाणी डेटा नेटवर्क (एडीएनएल) ने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को 2022 में हई नीलामी में 212 करोड़ रुपये में खरीदा था.

अदाणी डेटा नेटवर्क ने जिस स्पेक्ट्रम का अधिकार भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड को सौंपा है, वो छह टेलीकॉम सर्किल में है. ये टेलीकॉम सर्किल हैं गुजरात (100 मेगाहर्ट्ज) , मुंबई (100 मेगाहर्ट्ज), आंध्र प्रदेश (50 मेगाहर्ट्ज), राजस्थान (50 मेगाहर्ट्ज), कर्नाटक (50मेगाहर्ट्ज) और तमिलनाडु (50 मेगाहर्ट्ज).

