गौतम अदाणी फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने के करीब, दो दिन में इतनी बढ़ी दौलत

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, शुक्रवार और सोमवार को अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी के गौतम अदाणी की नेटवर्थ बढ़कर 95.7 अरब डॉलर (करीब 7.95 लाख करोड़ रुपये) हो गई है.

  • अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने की तरफ बढ़ रहे हैं.
  • ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, दो दिन में गौतम अदाणी की नेटवर्थ बढ़कर 95.7 अरब डॉलर हो गई है.
  • एशिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब अभी मुकेश अंबानी के नाम हैं, जिनकी नेटवर्थ 98.6 अरब डॉलर है.
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने की तरफ बढ़ रहे हैं. हिंडनबर्ग मामले में मिली क्लीन चिट के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में आई तेज उछाल इसकी बड़ी वजह है. इसकी वजह से गौतम अदाणी की नेटवर्थ में पिछले साल के मुकाबले 21.6 फीसदी का उछाल देखा गया है. 

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, शुक्रवार और सोमवार को अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी से गौतम अदाणी की नेटवर्थ बढ़कर 95.7 अरब डॉलर (करीब 7.95 लाख करोड़ रुपये) हो गई है. यह पिछले साल से 21.6 प्रतिशत अधिक है. इसमें सोमवार को ही 8.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. 

एशिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब अपने नाम करने से गौतम अदाणी महज कुछ ही दूर हैं. अभी ये खिताब मुकेश अंबानी के नाम हैं, जिनकी नेटवर्थ ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, 98.6 अरब डॉलर है. 

अदाणी ग्रुप के शेयरों में ये भारी उछाल मार्केट रेग्युलेटर सेबी की तरफ से अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोप खारिज किए जाने के बाद आई है. सेबी ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि इनमें कोई दम नहीं है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमिटी भी अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दे चुकी है. 

अदाणी ग्रुप के शेयरों में रैली का असर ऑप्शंस मार्केट में भी साफ नजर आया. निवेशकों के भारी उत्साह से अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, जबकि ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में पिछले दो साल की सबसे मजबूत बुलिश गतिविधि दर्ज की गई. 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

