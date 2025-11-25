विज्ञापन
विशेष लिंक

धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न होने से दुखी फैंस, बोले- वह राजकीय सम्मान के हकदार थे

Dharmendra Death: इस सवाल का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है कि धर्मेंद्र के निधन की खबर देश और मीडिया को क्यों नहीं दी गई. इतना ही नहीं अंतिम संस्कार के समय तक उनके निधन का सच सामने नहीं आया. परिवार को श्मशान घाट जाते देख सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न होने से दुखी फैंस, बोले- वह राजकीय सम्मान के हकदार थे
धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न होने से फैंस दुखी.
  • बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे लंबे समय से बीमार थे.
  • धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी गुमनाम तरीके से किया गया, जिससे उनके फैंस काफी निराश हुए.
  • परिवार ने अंतिम संस्कार में फैंस को अंतिम दर्शन का मौका नहीं दिया, जिससे उनके फैंस उदास हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे. हैरान करने वाली बात ये है कि उनका अंतिम संस्कार बहुत ही गुमनाम तरीके से कर दिया गया. उनके फैंस अपने हीरो के अंतिम दर्शन का इंतजार ही करते रहे लेकिन परिवार ने ये मौका उनको नहीं दिया. इस बात से धर्मेंद्र के फैंस बहुत नाराज और उदास हैं. हर कोई एक ही बात कह रहा है कि बॉलीवुड के हीमैन इतनी गुमनाम विदाई के हकदार तो नहीं थे, फिर ऐसा क्यों.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र ने जब हेमा के लिए बुक कर दिया था 100 कमरों वाला पूरा अस्पताल, किसने देखा सबसे पहले ईशा का चेहरा?

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के एक फैन ने कहा कि उनका पार्थिव शरीर घर के बाहर ऐसी जगह पर रखना चाहिए था, जिससे सभी लोग अपने महानायक के अंतिम दर्शन कर सकें. दूसरे फैन ने कहा कि इस चीज का उनको हमेशा मलाल रहेगा कि वह धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन नहीं कर सके.

Latest and Breaking News on NDTV

भरे हुए गले से धर्मेंद्र के एक जबरा फैन ने कहा कि वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. एक अन्य फैन ने कहा कि उनको लगता है कि धर्मेंद्र राष्ट्रीय पुरस्कार और राजकीय सम्मान के हकदार थे.

Latest and Breaking News on NDTV

किसी के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे कोई ये महसूस कर रहा था कि उसका कोई अपना चला गया. ये धर्मेंद्र के लिए उनके फैंस का बेशुमार प्यार ही था जो उनके भरे हुए गले से बाहर निकल रहा था.

Latest and Breaking News on NDTV

इस सवाल का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है कि धर्मेंद्र के निधन की खबर देश और मीडिया को क्यों नहीं दी गई. इतना ही नहीं अंतिम संस्कार के समय तक उनके निधन का सच सामने नहीं आया. परिवार को श्मशान घाट जाते देख सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे. परिवार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था, इस वजह से कुछ भी क्लियर ही नहीं हो पा रहा था. अंतिम संस्कार के समय जब बॉलीवुड हस्तियों ता जमावड़ा श्मशान में लगने लगा तब शक और भी गहरा गया. काभी देर बाद एक न्यूज एजेंसी के हवाले से ये कंफर्म हो सका कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे. उनके फैंस को इस बात पर यरीन ही नहीं हो पा रहा है. एक महानायक की ऐसी विदाई किसी ने कभी नहीं सोची थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai News, Actor Dharmendra Death, Dharmendra Last Rites, Dharmendra Last Glimps, Dharmendra Fans Reaction
Get App for Better Experience
Install Now