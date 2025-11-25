धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न होने से दुखी फैंस, बोले- वह राजकीय सम्मान के हकदार थे

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे. हैरान करने वाली बात ये है कि उनका अंतिम संस्कार बहुत ही गुमनाम तरीके से कर दिया गया. उनके फैंस अपने हीरो के अंतिम दर्शन का इंतजार ही करते रहे लेकिन परिवार ने ये मौका उनको नहीं दिया. इस बात से धर्मेंद्र के फैंस बहुत नाराज और उदास हैं. हर कोई एक ही बात कह रहा है कि बॉलीवुड के हीमैन इतनी गुमनाम विदाई के हकदार तो नहीं थे, फिर ऐसा क्यों.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र ने जब हेमा के लिए बुक कर दिया था 100 कमरों वाला पूरा अस्पताल, किसने देखा सबसे पहले ईशा का चेहरा?

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के एक फैन ने कहा कि उनका पार्थिव शरीर घर के बाहर ऐसी जगह पर रखना चाहिए था, जिससे सभी लोग अपने महानायक के अंतिम दर्शन कर सकें. दूसरे फैन ने कहा कि इस चीज का उनको हमेशा मलाल रहेगा कि वह धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन नहीं कर सके.

भरे हुए गले से धर्मेंद्र के एक जबरा फैन ने कहा कि वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. एक अन्य फैन ने कहा कि उनको लगता है कि धर्मेंद्र राष्ट्रीय पुरस्कार और राजकीय सम्मान के हकदार थे.

किसी के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे कोई ये महसूस कर रहा था कि उसका कोई अपना चला गया. ये धर्मेंद्र के लिए उनके फैंस का बेशुमार प्यार ही था जो उनके भरे हुए गले से बाहर निकल रहा था.

इस सवाल का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है कि धर्मेंद्र के निधन की खबर देश और मीडिया को क्यों नहीं दी गई. इतना ही नहीं अंतिम संस्कार के समय तक उनके निधन का सच सामने नहीं आया. परिवार को श्मशान घाट जाते देख सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे. परिवार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था, इस वजह से कुछ भी क्लियर ही नहीं हो पा रहा था. अंतिम संस्कार के समय जब बॉलीवुड हस्तियों ता जमावड़ा श्मशान में लगने लगा तब शक और भी गहरा गया. काभी देर बाद एक न्यूज एजेंसी के हवाले से ये कंफर्म हो सका कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे. उनके फैंस को इस बात पर यरीन ही नहीं हो पा रहा है. एक महानायक की ऐसी विदाई किसी ने कभी नहीं सोची थी.