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गुजरात में स्टेशन से 4 साल की बच्ची को अगवा कर किया था रेप, पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत

गुजरात के आणंद जिले में रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची को अगवा कर रेप करने वाले आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है. यह घटना आज सुबह तब हुई जब पुलिस आरोपी को ले जा रही थी. रास्ते में उसने पुलिस पर हमला किया.

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गुजरात में स्टेशन से 4 साल की बच्ची को अगवा कर किया था रेप, पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत
रेप का आरोपी सुरेश परमार और घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम.
NDTV
आणंद (गुजरात):

रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने वाले दरिंदे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है. बताया गया कि वह पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान पुलिस ने उसे गाली मारी. मामला गुजरात के आणंद जिले का है. जहां बीते दिनों वसद रेलवे स्टेशन पर चार साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में सुरेश परमार को गिरफ्तार किया गया था. सुरेश परमार को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था. 

पुलिस कस्टडी में हुई सुरेश परमार की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सुरेश परमार की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. बोरसद ग्रामीण पुलिस ने अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर परमार को पकड़ लिया था और बाद में उसे हमले और हत्या के बारे में आगे की पूछताछ के लिए आणंद लोकल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था.

उल्टी की शिकायत पर गाड़ी रुकवा पुलिस पर किया हमला

यह जानलेवा टकराव तब हुआ जब पुलिस संदिग्ध को ले जा रही थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, परमार ने उल्टी होने की शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस वैन को सड़क के किनारे रोका. गाड़ी से बाहर निकलते ही, आरोपी ने अचानक चाकू निकाला और कस्टडी से भागने की कोशिश में साथ मौजूद पुलिस वालों पर ज़ोरदार हमला कर दिया.

राजवीर और महिपाल नामक दो पुलिस कर्मी भी घायल

इस अचानक हुए हमले में राजवीर सिंह और महिपाल सिंह नाम के दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस सब-इंस्पेक्टर राणा की बार-बार की चेतावनी के बावजूद कि वह हथियार डाल दे, आरोपी ने हमला जारी रखा, जिससे पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. एनकाउंटर के दौरान परमार को गोली लगी और इमरजेंसी मेडिकल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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