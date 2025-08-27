विज्ञापन
कटक रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, प्लेटफॉर्म की छत का एक हिस्सा गिरा

ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर अचानक एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से शेड की छत पटरी पर आ गई.

ओड़िशा के कटक रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है. लगातार हो रही बारिश से बुधवार दोपहर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 की छत का एक हिस्सा गिरा गया. इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई यात्री या कर्मचारी घायल नहीं हुआ है.

पुनर्विकास काम के दौरान हुआ हादसा

मामले पर ईस्ट कोस्ट रेलवे का बयान सामने आया है. जानकारी दी गई है कि कटक के रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का काम चल रहा है. बुधवार की दोपहर स्टेशन की छत का मलबा पटरी पर आ गिरा, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर-1 और 2 पर ट्रेन संचालन रुक गया था. हालांकि सभी लाइन क्लियर करने के बाद मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया गया.

जो हिस्सा गिरा, वो काफी पुराना था

ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर अचानक एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से शेड की छत पटरी पर आ गई. ये घटना प्लेटफॉर्म से वंदे भारत गुजरने के बाद हुई. रेलवे ने बताया कि जो हिस्सा गिरा है, वो बहुत ही पुराना था. इसलिए इस पर पुनर्विकास का काम चल रहा था. जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.

देशभर से आ रहीं भूस्खलन की तस्वीरें

आपको बता दें कि देशभर में इस समय मानसून जमकर बरस रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं. कटक स्टेशन पर हुआ हादसा भी लगातार हो रही बारिश की वजह से माना जा रहा है.

