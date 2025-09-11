देशभर में मॉनसून की बारिश से हाहाकार, लेकिन इन फसलों की बुआई रही शानदार

- इस साल मॉनसून ने देश के कई इलाकों में भयंकर कोहराम मचाया, लेकिन खरीफ फसलों की बुवाई पर अच्छा असर पड़ा
- 5 सितंबर 2025 तक खरीफ फसलों की कुल बुवाई 26.93 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1105.42 लाख हेक्टेयर हो गई है.
- चावल की बुवाई में 19.63 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2024 के मुकाबले काफी अधिक है.
इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने उत्तर भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों समेत देश के कई इलाकों में भयंकर कोहराम मचाया है. लेकिन इस सीजन में देशभर में औसत से ज़्यादा बारिश का खरीफ फसलों (Rain Kharif Crops) की बुआई पर अच्छा असर पड़ा है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन के दौरान देश में महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की बुआई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
खरीफ फसलों की बुवाई कितनी बढ़ी?
कृषि मंत्रालय की ताज़ा "All India Progressive Crop Area Sown Report - Kharif Weekly area coverage" के मुताबिक 5 सितंबर 2025 तक देश में महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की कुल बुवाई 5 सितंबर 2024 की तुलना में 26.93 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गई.
रिपोर्ट के मुताबिक देश में खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 5 सितंबर, 2024 को 1078.49 लाख हेक्टेयर था जो 5 सितंबर 2025 को बढ़कर 1105.42 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 सितंबर 2025 तक चावल की बुवाई में 19.63 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.
चावल की बुवाई 1 साल में कितनी बढ़ी?
देश में चावल की फसल का बुवाई क्षेत्र 5 सितंबर 2024 को 418.66 लाख हेक्टेयर था जो 5 सितंबर 2025 को 19.63 लाख हेक्टेयर बढ़कर 438.28 लाख हेक्टेयर हो गया.
सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के जरिए प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर मॉनसून सीजन के दौरान दलहन के फसलों की बुआई पर दिख रहा है. कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल 5 सितंबर तक दलहन की बुवाई में भी 1.94 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.
मोटे अनाज की बुआई में भी बढ़ोतरी
अलग-अलग दलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र सितंबर 2024 में 114.46 हेक्टेयर था, जो सितंबर, 2025 को बढ़कर 116.40 लाख हेक्टेयर हो गया. चावल के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मोटे अनाज (Coarse Cereals) की बुआई में दर्ज की गई है.
मोटे अनाज की फसलों का बुवाई क्षेत्र 5 सितम्बर, 2024 को 179.62 हेक्टेयर था. जो 05 सितंबर, 2025 को 12.09 लाख हेक्टेयर बढ़कर 191.71 लाख हेक्टेयर हो गया. इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने नार्मल डेट से 9 दिन पहले यानि 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था. जबकि आमतौर पर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है.
