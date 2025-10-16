विज्ञापन
विशेष लिंक

AAP के राजिंदर गुप्ता पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए

पंजाब की इस एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने थे. उनके खिलाफ 3 निर्दलीय उम्मीदवारों और उनकी पत्नी ने भी पर्चे भरे थे. तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी ने भी अपने पर्चे वापस ले लिए थे.

Read Time: 2 mins
Share
AAP के राजिंदर गुप्ता पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए

गुरुवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी. चुनाव में वो अकेले प्रत्याशी थे. इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और पंजाब विधानसभा के सचिव राम लोक ने उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की. उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है. 
राज्यसभा के लिए इस चुनाव में राजिंदर गुप्ता के खिलाफ महाराष्ट्र के सांगली के प्रभाकर दादा और हैदराबाद के क्रांति सयाना समेत तीन निर्दलीय उम्मीदवारों और उनकी पत्नी ने भी पर्चे भरे थे. तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी ने भी अपने पर्चे वापस ले लिए थे.

पंजाब की इस एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने थे.

बता दें कि 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में करीब 80 फीसद विधायक आम आदमी पार्टी के हैं. यानी राजिंदर गुप्ता के खिलाफ कोई उम्मीवार खड़ा भी होता तो जीत उन्हीं की होती. यह सीट आप के संजीव अरोड़ा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से खाली है. अरोड़ा 9 अप्रैल 2028 तक राज्यसभा सदस्य थे. अरोड़ा को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कैबिनेट में शामिल किया है.

राजिंदर गुप्ता एक उद्योगपति हैं और उन्होंने नामांकन में खुद को 10वीं पास बताया है. साथ ही उनके पास न तो कोई कार है और न ही कृषि भूमि और न ही बिजनेस की कोई बिल्डिंग ही मौजूद है. जबकि उनके परिवार के पास पांच हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति है और ट्राइडेंट कंपनी की मालिक है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajyasabha Election 2025, Aam Aadmi Party (AAP), Rajinder Gupta, Rajya Sabha MP, Rajya Sabha Election Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com