हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए AAP ने जारी की तीसरी लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल

आम आदमी पार्टी (Haryana Assembly Elections) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. AAP की तीसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं. आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है. आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची में भी भाजपा-कांग्रेस के बागियों का नाम शामिल है. भाजपा से आज ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया है. BJP से आये सुनील राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस से आज ही AAP में शामिल हुए भीम सिंह राठी भी रादौर से उम्मीदवार बनाए गए हैं.

Announcement



The Party hereby announces the third list of candidates for the state elections for Haryana Assembly.



Congratulations to all pic.twitter.com/XvZmY67yJr