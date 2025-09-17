सावधान! उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश के आसार, हिमाचल के इन जिलों में येलो अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश (Himachal-Uttarakhand Weather) अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है. हिमाचल और उत्तराखंड का बुरा हाल है. वहीं दिल्ली-एनसीआर भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहा है. दिल्ली में फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है. IMD ने अगले 2-3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है. अगले 2 दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों, पंजाब और गुजरात से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी की भी संभावना है. मौसम विभाग ने 17 सितंबर को पूर्वी यूपी के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल के मौसम का हाल

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मंगलवार रात भर भारी बारिश हुई और शुष्क पछुआ हवाएं चलती रहीं. रात भर हुई मूसलाधार बारिश में करीब पांच लोग बह गए. वहीं देहरादून और आसपास के इलाकों में 500 से ज्यादा लोग फंस गए. हिमाचल के मंडी में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की वजह से एक बस स्टैंड जलमग्न हो गया, जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल के अलग-अलग जिलों में 17 सितंबर को मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है. ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी है. कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश भी हो सकती है.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

देहरादून के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख सी.एस. तोमर ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश, शुष्क पश्चिमी हवाओं और नम पूर्वी हवाओं के संगम के कारण हुई है. अगले 24 घंटों तक यह पारस्परिक प्रभाव जारी रहने की उम्मीद है. 17 सितंबर को उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड में अगले दो दिन तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है. उत्तराखंड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. देहरादून में 13, नैनीताल में 1 और उधम सिंह नगर में 1 की मौत बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई है.

अधिकारियों के मुताबिक, इस मानसून में हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में 232 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां बादल फटने की 46, अचानक बाढ़ की 97 और भूस्खलन की 140 घटनाओं क वजह से 4,504 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों तेज धूप और गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 18 सितंबर तक दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

उत्तर प्रदेश में कैसा है आज का मौसम?

उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 17 सितंबर को बारिश हो सकती है. IMD ने पश्चिमी यूपी की कुछ जगहों और पूर्वी यूपी में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है. पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है. आने वाले दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है.

बिहार में कैसा रहेगा आज का मौसम?

बिहार में भी बारिश का मौसम है. IMD के मुताबिक, राज्य में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 15 से 19 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है.