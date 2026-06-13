विज्ञापन
विशेष लिंक

असम में अब 18 साल से अधिक उम्र वालों का नहीं बनेगा आधार, घुसपैठियों पर नकेल के लिए हिमंता का बड़ा फैसला

सीएम हिमंता ने कहा था कि राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने के मामले में ‘बहुत सख्ती’ बरतेगी और असम में ये दस्तावेज हासिल करना आसान नहीं होगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
असम में अब 18 साल से अधिक उम्र वालों का नहीं बनेगा आधार, घुसपैठियों पर नकेल के लिए हिमंता का बड़ा फैसला
  • असम सरकार ने अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड मिलने से रोकने के लिए वयस्कों के एनरोलमेंट पर रोक लगाई है
  • असम कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मौजूदा प्रक्रिया से आधार नहीं बनवा पाएंगे
  • असाधारण मामलों में जिला आयुक्त को प्रस्ताव भेजना होगा, फिर राज्य सरकार पात्रता का निर्णय करेगी
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुवाहाटी:

असम में वयस्कों के लिए आधार एनरोलमेंट पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों को आधार मिलने से रोकने के लिए ये सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू किया है. असम कैबिनेट ने नई पाबंदियां लगाने को मंजूरी भी दे दी है. नई पॉलिसी के तहत, 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोग अब मौजूदा एनरोलमेंट प्रोसेस के ज़रिए आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे.

यह फैसला राज्य सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनके जरिए संदिग्ध अवैध प्रवासियों को गलत तरीकों से आधार डॉक्यूमेंट हासिल करने से रोका जा सके और पहचान की पुष्टि की जांच को और कड़ा किया जा सके.

मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा सरमा ने कहा कि असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा. इसके बाद सरकार यह फैसला करेगी कि आवेदक आधार कार्ड के लिए पात्र है या नहीं.

सीएम ने कहा कि राज्य में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां लगभग सभी पात्र लोगों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा, "कुछ जिलों में यह आंकड़ा 100 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है और हमें यह पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं जो अतिरिक्त आधार कार्ड बनवा रहे हैं. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी को आधार कार्ड न मिले."

चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को हालांकि आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि इनमें से कई लोगों को अब तक आधार कार्ड नहीं मिले हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हालांकि, एक अप्रैल, 2027 से यह रोक पूरी तरह लागू हो जाएगी और उस तारीख से इन समुदायों के भी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे.'' हालांकि, 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे.

राज्य के अधिकारियों का मानना ​​है कि इस कदम से ये पक्का करने में मदद मिलेगी कि पहचान डेटाबेस में सिर्फ़ योग्य निवासी ही शामिल हों. कैबिनेट ने वेरिफिकेशन की ज़रूरत वाले मामलों की जांच और उन्हें मंज़ूरी देने की ज़िम्मेदारी डिप्टी कमिश्नरों को सौंपी है. अधिकारियों का कहना है कि इससे एनरोलमेंट प्रोसेस में जवाबदेही बढ़ेगी और निगरानी मज़बूत होगी.

शर्मा ने पहले कहा था कि राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने के मामले में ‘‘बहुत सख्ती'' बरतेगी और असम में यह दस्तावेज हासिल करना आसान नहीं होगा. उन्होंने पिछले साल कहा था कि असम सरकार बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के अपने प्रयासों के तहत वयस्कों को आधार कार्ड जारी करने के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है.

इसे भी पढ़ें: असम: मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त 12 मंत्रियों को विभागों का किया आवंटन 

इसे भी पढ़ें: बहु विवाह पर 7 साल की जेल, शादी के लिए अब सब धर्म में एक समान उम्र... UCC से असम में बदलने जा रहे ये 10 नियम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aadhaar Cards New Rules, Aadhaar Cards Update, Assam CM Himanta Biswa Sarma, Infiliation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com