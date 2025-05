ऑपरेशन सिंदूर पर 70 देशों को किया गया ब्रीफ, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की दी जानकारी

ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत ने 70 देशों को ब्रीफ किया गया है. इसमें बताया गया है कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इसमें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की जानकारी भी दी गई है.

Lt Gen DS Rana, Director General Defence Intelligence Agency #DG_DIA briefed the Foreign Service Attaches of 70 nations on the successful conduct of #OperationSindoor that has set #NewNormals in #India - #Pakistan relations, highlighting India's demonstrated strength and national… pic.twitter.com/3aF7rRpddg