गुवाहाटी सेंट्रल जेल में HIV के 38 मामले, मेडिकल स्क्रीनिंग में हुआ खुलासा

असम की गुवाहाटी सेंट्रल जेल में HIV संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, जेल में बंद 38 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं. ये मामले तब सामने आए जब न्यायिक हिरासत में भेजे गए कैदियों की नियमित मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है. बताया जा रहा है कि HIV संक्रमित पाए गए अधिकांश कैदियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था और उनमें से कई का नशीले पदार्थों के सेवन का पुराना इतिहास रहा है.

सूत्रों ने स्पष्ट किया कि ये सभी मामले जेल में प्रवेश के बाद की गई स्वास्थ्य जांच के दौरान सामने आए हैं और इनका जेल के भीतर किसी प्रकार के ड्रग्स उपयोग से कोई संबंध नहीं है. जेल प्रशासन की नियमित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया के तहत HIV के अलावा हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक बीमारियों की भी स्क्रीनिंग की जाती है.

इस पूरी प्रक्रिया में असम राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (ASACS) से जुड़े स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी भी सहयोग करते हैं, जो HIV जांच और संबंधित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. फिलहाल HIV पॉजिटिव पाए गए सभी 38 कैदी गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

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