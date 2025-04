देविका ने 9 साल की उम्र में झेला कसाब की गोली का दर्द, तहव्वुर पर बोली- फांसी दो

Tahawwur Rana Extraction: मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है. उसे भारत लाने के लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम अमेरिका गई है. तहव्वुर राणआ के कल भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. अमेरिका से वापस लाए जाने के बाद राणा को दिल्ली की एक अदालत में पेश किए किया जाएगा. जिसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई होगी. तहव्वुर राणा की भारत वापसी के साथ ही उसे फांसी की सजा दिए जाने की मांग तेज हो गई है. 26-11 के आतंकी हमले के पीड़ितों ने राणा के फांसी की सजा की मांग की है.

26-11-2008 की रात जब अजमल कसाब और उसके साथी, मुंबई में जब फायरिंग कर रहे थे तो उस वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनल स्टेशन पर देविका रोटावन (Devika Rotawan) भी इस हमले की शिकार हुई थी. देविका बताती हैं कि जब हमला हुआ था तो वे नौ साल की थीं. उनके पैर में गोली लगी थी. देविका ने ही कोर्ट में अजमल कसाब की पहचान की थी.

देविका बताती हैं कि 26 नवंबर 2008 की रात वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर गोलीबारी में फंस गई थी. उसके पैर में गोली लगी थी. अब जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है तो देविका ने कहा कि ऐसे आतंकवादी को फांसी होनी चाहिए जिसकी वजह से कई सैकड़ों लोगों की जान गई.

देविका ने आगे कहा कि 26-11 की घटना को 16 साल हो गए, लेकिन मैं उस समय की यादें कभी भूल नहीं सकी, कभी मैं उसे भूल भी नहीं सकूंगी. आज भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी हमले कर रहे हैं. मैं मोदी सरकार को शुक्रिया कहूंगी, जो तहव्वुर राणा को पकड़ कर भारत लाई है. तहव्वुर राणा को फांसी की सजा देनी चाहिए.

मालूम हो कि देविका रोटावन 26/11 आतंकी हमले के दिन अपने परिवार के साथ पुणे जा रही थीं. उनका परिवार उस समय रेलवे स्टेशन पर था, जब कसाब और उसके साथी ने फायरिंग करनी शुरू कर दी. उस हमले में देविका भी घायल हुई थीं. देविका ने ही कोर्ट रूम में अजमल कसाब की पहचान की थी.

