NOTA को मिले अधिक वोट तो दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने NOTA से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस.

सुप्रीम कोर्ट ने आज NOTA (none of the above) को लेकर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है. इस याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी चुनाव में उम्मीदवारों के खिलाफ पड़े वोटों की संख्या से ज्यादा नोटा के पक्ष में पड़े वोटों से कम है, तो उस सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएं. इस याचिका में कहा गया है कि 1999 में लॉ कमीशन ने इसका प्रस्ताव दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में सभी उम्मीदवारों को नकारने के अधिकार यानी राइट टू रिजेक्ट पर अपनी सहमति जताई थी और कहा था कि इससे राजनीतिक सिस्टम साफ होगा.