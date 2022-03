विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 Live Updates: उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर, छोटी पार्टियां बन सकती हैं किंगमेकर

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गणना आज सुबह 8 बजे शुरू होगी. तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है. उत्तराखंड में बीजेपी की कोशिश सत्ता बरकरार रखना तो कांग्रेस का प्रयास सत्ता पर काबिज होने का है. देखना ये है कि मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना सिंहासन बचा पाएंगे या फिर कांग्रेस बाजी मार लेगी.

उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं. प्रमुख चेहरों में खटीमा से बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी, लाल कुआं से कांग्रेस के हरीश रावत, चौबट्टाखल से बीजेपी के सतपाल महाराज, गंगोत्री से आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोंठियाल और सितारगंज से बीजेपी के सौरभ बहुगुणा की प्रतिष्ठा दांव पर है.

वहीं, गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसके पक्ष में स्पष्ट जनादेश मिलेगा. दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मुकाबले में उतरे.

गोवा में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई छोटे और क्षेत्रीय संगठनों की मौजूदगी के कारण विधानसभा की 40 सीटों के लिए 302 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें बहुकोणीय मुकाबला देखा गया. अधिकतर एग्ज़िट पोल्स ने गोवा में खंडित जनादेश का अनुमान जताया है, जिससे राजनीतिक दलों को मतगणना के बाद के परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ रही है.

मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एग्ज़िट पोल में भाजपा की जीत का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है. इसके चलते मतगणना को लेकर आश्वस्त दिख रही है. वहीं, कांग्रेस को उम्मीद है कि वह अपनी विरोधी को सत्ता में वापसी करने से रोक लेगी.

कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), जद(यू) अहम भूमिका निभा सकते हैं. विभिन्न एग्जिट पोल ने राज्य में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की है, जिसमें पार्टी को 23 से 43 तक की सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है जबकि कांग्रेस को चार से 17 सीटों के बीच मिलने की भविष्यवाणी की गई है. एनपीपी के भी 4-14 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि भाजपा की सहयोगी एनपीएफ को 2-8 सीटें मिलने की उम्मीद एग्जिट पोल में की गई है.

Election Results 2022 Live updates: Counting in Uttarakhand, Manipur, Goa From 8 am Today

Mar 10, 2022 06:37 (IST) Uttarakhand Election Results: 8 बजे से शुरू होगी उत्तराखंड चुनाव की मतगणना

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू होगी. उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को एक चरण में वोटिंग हुई थी.

Mar 10, 2022 05:07 (IST) Goa Election Results: कांग्रेस को मिली थी 2017 में 17 सीटें फिर भी चूक गई सरकार बनाने से

गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में सामान्य बहुमत के लिए किसी पार्टी या गठबंधन के 21 सदस्य होने चाहिए. वर्ष 2017 के चुनाव में 17 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी क्योंकि 13 सीटें जीतने वाली भाजपा ने कुछ निर्दलीय विधायकों और क्षेत्रीय दलों के विधायकों साथ गठबंधन कर मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार का गठन कर लिया. (भाषा)

Mar 10, 2022 05:05 (IST) Uttarakhand Election Results: उत्तराखंड में सरकार बनाने में ये पार्टियां निभा सकती हैं अहम भूमिका

कुछ एक्जिट पोल में भाजपा या कांग्रेस को उत्तराखंड में बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन ज्यादातर में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर या त्रिशंकु विधानसभा की संभावना व्यक्त की है. ऐसे परिदृश्य में सरकार बनाने में निर्दलीय, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे क्षेत्रीय दलों से विजयी प्रत्याशियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी. (भाषा)