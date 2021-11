दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार पांचवें दिन भी 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है.(फाइल)

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता (Delhi Air Quality) लगातार पांचवें दिन भी 'बेहद खराब' (Very Poor) श्रेणी में बनी हुई है. हालांकि, समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) बुधवार को 379 था, जो आज घटकर 362 हो गया है. इस बीच, प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन उपायों की घोषणा करते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने बुधवार को कहा कि 21 नवंबर तक सरकारी विभागों के लिए 100 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम होगा.