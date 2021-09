Coronavirus India Updates: पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के 32 , जम्मू कश्मीर में 96 नये मामले सामने आये

प्रतीकात्मक तस्वीर.

तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव दिख रहा है. आकंड़ों की बात करें तो शुक्रवार को देश में पिछले 24 घंटे में नए COVID-19 केसों में 3.7 फीसदी की कमी आई थी. पिछले 24 घंटे में देश में 45, 352 नए केस सामने आए और 366 लोगों की मौत हुई. भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,99,778 है. वहीं रिकवरी रेट 97.45% है. वहीं 24 घंटे में 34,791 लोग कोरोना से ठीक हुए. वहीं अब तक कुल 3,20,63,616 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं. वहीं, पिछले 24 घंटे में 74,84,333 वैक्सीनेशन हुई है. अब तक कुल 67,09,59,968 वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं. कोरोना से देश में कुल 439,895 मौतें हुई है.

वहीं, केरल में गुरुवार को कोविड-19 के 32,097 नये मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 41,22,133 हो गयी जबकि 188 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 21,149 पर पहुंच गयी. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी. केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 1,74,307 नमूनों की कोविड-19 जांच होने के साथ संक्रमण की दर 18.41 प्रतिशत हो गयी है.

Here are the Updates on India Coronavirus Cases in Hindi :

Sep 04, 2021 05:20 (IST) छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 37 नए मामले

छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 37 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही राज्य में शुक्रवार तक संक्रमितों की कुल संख्या 10,04,565 हो गई है. राज्य में शुक्रवार को 18 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, वहीं 22 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई.