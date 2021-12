इनमें से 44 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में हुई.(प्रतीकात्‍मक फोटो)

देश में आने वाले कोविड के करीब आधे मामले केरल से सामने आ रहे हैं. केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान 4,995 मामले सामने आए हैं. वहीं, संक्रमण से 269 और मौतों के बाद मृतक संख्या बढ़कर 41,124 हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी. मौत के नए मामलों में ऐसे मामले में भी शामिल हैं जिन्हें किन्हीं कारणवश पूर्व में मृतक संख्या में नहीं जोड़ा गया था. इनमें से 44 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में हुई. विज्ञप्ति के मुताबिक केरल में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 4,463 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 50,70,497 हो गई है. विज्ञप्ति में बताया कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 44,637 हो गई है, जिसमें से केवल 7.5 प्रतिशत मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं.

Here are the Updates on Coronavirus Cases in Hindi



Dec 04, 2021 07:13 (IST) कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली में एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी

नई दिल्‍ली जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर चिंताओं के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र के दिशानिर्देशों का कथित रूप से पालन नहीं करने पर अमेरिकन एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया. (भाषा)

Dec 04, 2021 07:13 (IST) तीन हवाई यात्री संक्रमित मिले, जांच के बाद ही ओमिक्रॉन वैरिएंट की पुष्टि होगी : तमिलनाडु सरकार

सिंगापुर और ब्रिटेन से तमिलनाडु पहुंचे एक बच्चे सहित तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है और सरकार ने इन्हें ओमिक्रॉन का मामला बताने वाली खबरों को खारिज करते हुए कहा कि जांच के बाद ही सामने आएगा कि ये कोरोना वायरस के नये स्वरूप से संक्रमित हुए हैं या नहीं. (भाषा)